YUSUF YAZICI ADIM ADIM MİLLİ TAKIMA!

Hakan Çalhanoğlunun ceza almasıyla ofansif orta saha bölgesi için arayışa giren Terimin, Fırtınada yıldızı parlayan Yusuf Yazıcıyı düşünmeye başladığı öğrenildi.

Hakan Çalhanoğlunun ceza almasıyla ofansif orta saha bölgesi için arayışa giren Terimin, Fırtınada yıldızı parlayan Yusuf Yazıcıyı düşünmeye başladığı öğrenildi. 20 yaşındaki futbolcu Martta Ay-Yıldızı giyebilir.

Batuhan Karadeniz, Ozan Tufan, Enes Ünal, Nuri Şahin... Hepsinin ortak özelliği Fatih Terim tarafından genç yaşlarında milli takıma kazandırılmaları... Tecrübeli teknik adamın son gözdesi ise Trabzonsporun gelecek vaad eden yıldızı Yusuf Yazıcı.

Ersun Yanalın, özellikle sezonun ikinci yarısında vazgeçilmezi haline gelen 20 yaşındaki oyuncuyu, Fatih Terimin göz hapsine aldığı öğrenildi. Hakan Çalhanoğlunun ceza almasının ardından o bölgeye yeni bir ismi kazandırmak isteyen ve gençlere güvenen Terimin, Yusufu da yardımcılarına canlı olarak izleteceği ve oyuncunun mart ayında oynanacak milli maçlara kadarki formunu değerlendireceği öğrenildi.

4 gol, 6 asist!

Bu sezon forma giydiği 4 Süper Lig maçında 2 gol, 2 asistlik performans sergileyen Yusuf, Ziraat Türkiye Kupasında ise 2 gol, 4 asistle yıldızlaştı. Bordo-Mavili taraftarların da şimdiden takımda en sevdiği oyunculardan biri olan Yusufun, marttaki Finlandiya ve Moldova maçlarına kadar bu formunu sürdürmesi halinde Ay-Yıldızlı formayla tanışma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.