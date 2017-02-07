YUSUF YAZICI ADIM ADIM MİLLİ TAKIMA!

Hakan Çalhanoğlunun ceza almasıyla ofansif orta saha bölgesi için arayışa giren Terimin, Fırtınada yıldızı parlayan Yusuf Yazıcıyı düşünmeye başladığı öğrenildi. 20 yaşındaki futbolcu Martta Ay-Yıldızı giyebilir.
Batuhan Karadeniz, Ozan Tufan, Enes Ünal, Nuri Şahin... Hepsinin ortak özelliği Fatih Terim tarafından genç yaşlarında milli takıma kazandırılmaları... Tecrübeli teknik adamın son gözdesi ise Trabzonsporun gelecek vaad eden yıldızı Yusuf Yazıcı.
Ersun Yanalın, özellikle sezonun ikinci yarısında vazgeçilmezi haline gelen 20 yaşındaki oyuncuyu, Fatih Terimin göz hapsine aldığı öğrenildi. Hakan Çalhanoğlunun ceza almasının ardından o bölgeye yeni bir ismi kazandırmak isteyen ve gençlere güvenen Terimin, Yusufu da yardımcılarına canlı olarak izleteceği ve oyuncunun mart ayında oynanacak milli maçlara kadarki formunu değerlendireceği öğrenildi.
4 gol, 6 asist!
Bu sezon forma giydiği 4 Süper Lig maçında 2 gol, 2 asistlik performans sergileyen Yusuf, Ziraat Türkiye Kupasında ise 2 gol, 4 asistle yıldızlaştı. Bordo-Mavili taraftarların da şimdiden takımda en sevdiği oyunculardan biri olan Yusufun, marttaki Finlandiya ve Moldova maçlarına kadar bu formunu sürdürmesi halinde Ay-Yıldızlı formayla tanışma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.