ARTIK FLORYA DEĞİL KEMERBURGAZ!

Başkan Dursun Özbekin geçen hafta Ankaraya gerçekleştirdiği kritik ziyarette Kemerburgaz konusundaki bürokratik engeller ortadan kaldırıldı. Yönetim kurulu bu önemli anlaşmayla tesis problemini çözerken kulübe çok değerli bir arazi kazandırıldı.
Galatasaray Kulübü bir yıl içinde Florya Metin Oktay Tesislerini Kemerburgaza taşıyacak. Sarı-kırmızılı yönetimin, Florya ve Riva arazilerinin değerlendirilmesi için Milli Emlak ile imzaladığı anlaşmanın detayları ortaya çıktı.
Protokole göre Galatasaray en geç 1 sene içinde Floryadan çıkacak ve Milli Emlak tarafından yapılacak yeni tesislere geçecek. Kendisine sunulan seçenekler arasında Kemerburgazda karar kılan Galatasaray Kulubü bütün bürokratik engelleri de ortadan kaldırdı.
Riva kadar önemli
Başkan Dursun Özbekin geçtiğimiz perşembe günü Ankaraya gerçekleştirdiği ziyarette Kemerburgaz konusunda tarafların anlaşma sağladığı belirlendi. Sarı-kırmızılı yönetim böylece Milli Emlak ile Riva ve Floryanın değerlendirilmesi için kulübün elini rahatlatacak bir anlaşmaya imzaya atarken, diğer taraftan da Galatasaraya önemli bir tesis kazandırıldı.Galatasarayın yeni tesisleri 1 sene içinde Kemerburgazda inşaa edilecek ve sarı-kırmızılı takımın yeni antrenman ve kamp tesisleri burada olacak. Floryadaki sahaların yetersizliğinden şikayetçi olan Cim-Bomun yeni tesisinde bu sorun yaşanmayacak.
Tesislerde A takımın antrenmanlarını sağlıklı yapabilmesi için birçok alternatif saha yer alacak. Ayrıca Altyapı takımları için de yeni bir saha yapılacak. Sarı-kırmızılılar, Kemerburgazdaki yeni arazinin kulübe kazandırılmasının en az Riva ile Floryanın değerlendirilmesi kadar önemli olduğuna dikkat çekti.