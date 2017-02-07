TÜRKİYE'Yİ EKATERİNA ATALIK TEMSİL EDECEK..

Satrançta Kadınlar Dünya Şampiyonası, 10 Şubat-5 Mart'ta İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenecek.
Organizasyonda Türkiye'yi uluslararası usta (IM) Ekaterina Atalık temsil edecek.
Tekli eleme sistemine göre gerçekleştirilecek şampiyonada, 64 sporcu mücadele edecek.
Final hariç tüm maçlar, iki oyun üzerinden yapılacak. Dünya şampiyonunu belirleyecek final maçı ise 4 oyundan oluşacak.
Büyük ustalar (GM) Wenjun Ju, Anna Muzychuk, Alexandra Kosteniuk'un da mücadele edeceği şampiyonaya, milli sporcu IM Ekaterina Atalık, 26. seribaşı olarak katılacak.
Milli sporcunun ilk turdaki rakibi, Gürcü IM Salome Melia olacak.