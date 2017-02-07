Ranieri ile yollar ayrılacak mı?
﻿
Site İçi Arama
﻿

RANİERİ İLE YOLLAR AYRILACAK MI?

Ranieri ile yollar ayrılacak mı?

Geçen sezonki müthiş performansıyla Premier League'de şampiyonluğa uzanarak tarih yazan Leicester City, bu sezon küme düşmeme mücadelesi veriyor. 

378 Okunma

Geçen sezonki müthiş performansıyla Premier League'de şampiyonluğa uzanarak tarih yazan Leicester City, bu sezon küme düşmeme mücadelesi veriyor. 

1 seneden kısa bir sürede dibe vuran Leicester City Kulübü, teknik direktör Claudio Ranieri'nin görevden alınacağı yönündeki iddialar üzerine bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Son dönemdeki spekülasyonlar ışığında, Leicester City Futbol Kulübü, teknik direktör Claudio Ranieri'ye olan sarsılmaz desteğini kesinlikle açıklığa kavuşturmak istiyor" ifadesi kullanıldı.

 
ETİKETLER
Ankaragücü kritik maça hazırlanıyor
Gençlerbirliği'nde çift kale maç günü
"Önceliğimiz Türk voleybolunun geleceği"
Etimesgut'ta keyifler yerinde
Gençlerbirliği 5 eksikle çalıştı
İlbank 15 maçtır yenilmiyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿