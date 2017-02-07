RANİERİ İLE YOLLAR AYRILACAK MI?

Geçen sezonki müthiş performansıyla Premier League'de şampiyonluğa uzanarak tarih yazan Leicester City, bu sezon küme düşmeme mücadelesi veriyor.
1 seneden kısa bir sürede dibe vuran Leicester City Kulübü, teknik direktör Claudio Ranieri'nin görevden alınacağı yönündeki iddialar üzerine bir açıklama yayınladı.
Açıklamada, "Son dönemdeki spekülasyonlar ışığında, Leicester City Futbol Kulübü, teknik direktör Claudio Ranieri'ye olan sarsılmaz desteğini kesinlikle açıklığa kavuşturmak istiyor" ifadesi kullanıldı.