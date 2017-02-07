BU MAKİNE HAYAT KURTARACAK!

Geçtiğimiz günlerde Dundeeli boksör Mike Towellın hayatını kaybetmesi Britanya ve İrlanda Boks Birliğini harekete geçti.

Geçtiğimiz günlerde Dundeeli boksör Mike Towellın hayatını kaybetmesi Britanya ve İrlanda Boks Birliğini harekete geçti.

Tanesi 12 bin pound olan beyin tarama cihazlarından alınmasına karar veren birlik bu sayede boksörlerin maçlardan sonra yaşayacakları beyin travmalarının önüne geçmeyi planlıyor. Bu makinelerle birlikte boksör ölümlerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Tarayıcının analizini tamamlaması sadece üç dakika sürerken, beyindeki kanamalarını tespit etme konusunda yüzde 90 oranında başarıya sahip.

BİBA genel başkan yardımcısı Gianluca Di Caro, BBC Sporta yaptığı açıklamada, "Bizimle ve diğer örgütlerle çalışan boksörler değil, bu tüm dövüşçülerle ilgili. Baş ağrısı çeken nerede bir dövüşçü varsa ona gideceğimizi ve bir tarama yapacağımızı bilmelisiniz. Bazen, herhangi bir boksöre yardımcı olabilmek için hızlıca hareket etmek zorunda kalacağız. 22 Şubat'a kadar bir tarayıcıya sahip olacağız, bir tane daha sipariş verildi ve amacımız 10 tane olması. Bunu yapmak için sponsorluk bulacağız." dedi.

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