KARABÜKSPOR'DA FLAŞ IGOR TUDOR GÖRÜŞMESİ!

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Feridun Tankut, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Feridun Tankut, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

Hakemlerin daha adil bir şekilde düdük çalması gerektiğini belirten Feridun Tankut, "Hakemlerimizin daha adil bir şekilde düdük çalması arzumuz. Sezon başından beri en çok canı yanan takım biz olduk. Geçen sezon Kasımpaşa takımının bu noktada sıkıntıları olmuştu. Yenildiğimiz Rizespor maçından sonra Sayın Başkan Yıldırım Demirören'e ve Sayın Yusuf Namoğlu'na yazı göndederek hakem triosunu tebrik ettim. Sonuçlar ne olursa olsun bizim temennimiz hakemlerimizin daha dikkatli düdük çalmasıdır. Bu düşüncemiz Beşiktaş maçı içinde geçerli.

Genellikle şuna şahit oluyoruz, bazen bir maçta yapılan hatalar bir sonraki maça taşınıyor. Arzumuz o maçın orada kalacağını düşünerek, önümüzde oynayacağımız Beşiktaş maçını yönetecek hakemimizin geçmişe takılı kalmadan düdük çalması. Takımların kaderini belirleme noktasında biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz" dedi.

"UKRAYNALI OYUNCULAR TAKİP ETTİĞİMİZ OYUNCULARDI"

Devre arası transfer döneminde Ukrayna pazarını neden tercih ettiklerini açıklayan Başkan Tankut, "Daha önceden takip ettiğimiz futbolcular olması sebebiyle transferimizde üç tane Ukraynalı futbolcu oldu. Ondan önce Rumenler vardı, Afrika kökenli arkadaşlarımız vardı. Dolayısıyla bu seferki tercihimizde Ukrayna oldu. Devre arası yapmış olduğumuz transferlerden memnunuz" diye konuştu.

"KARAR TUDOR'UN GİDERSE SAYGI DUYARIZ"

Gündemden düşmeyen Igor Tudor ve Traoere konusunda ise Tankut, "Traore için Şubat'tan önce arayan Çin kulüpleri oldu fakat Traore ile anlaşamamışlar. Cuma günü Afrika Kupasından dönüyor. Cuma günü döneceği için cumartesi günü Beşiktaş maçında oynayamayacak. Tekrardan kendisiyle görüşeceğiz. Sözleşmenin uzatılması taraftarıyız. Medyada yer alan haberlerin Igor Tudor üzerinde etkisi olmuyor. Kendisi bize kimseyle görüşmediğini beyan etti. Genel Kaptan Tolga Gül ile Igor Tudor geçtiğimiz hafta görüştü. İlerleyen günlerde Karabük'te oturup bir görüşme yapacağız. Takdir kendisinin, kendisiyle birlikte çalışmak isteyeceğimizi belirttik. Arzu ederse 31 Mayıs'tan sonra mukaveleyi yenileyebiliriz. Karar Tudor'un, giderse saygı duyarız" ifadelerini kullandı.

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