TT Arena'ya Basketbol takviyesi !
﻿
Site İçi Arama
﻿

TT ARENA'YA BASKETBOL TAKVİYESİ !

TT Arena'ya Basketbol takviyesi !

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Divan Toplantısı'nda sarı-kımızılıların yeni basketbol salonu projesini açıklayacağı öğrenildi.

572 Okunma

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Divan Toplantısı'nda sarı-kımızılıların yeni basketbol salonu projesini açıklayacağı öğrenildi.

Galatasaray'da büyük heyecan... Sarı-kırmızılılarda Kulüp Başkanı Dursun Özbek Mart ayında gerçekleşmesi planlanan büyük projenin temellerini atmaya başlıyor. Mali Kongreden önce salon projesine start vererek gözdağı verecek olan Dursun Özbek ve yönetimi yeni basketbol salonunu 2 yıl içinde bitirmenin hesaplarını yapıyor.

GALATASARAY'IN BASKETBOL SALONU KAÇ BİN KİŞİLİK OLACAK ?

Sarı-kırmızılı taraftarların yeni stadı olacak olan basketbol salonu 15 bin kişi kapasiteli olacak. Seyrantepe'ye mağaza ve alışveriş noktaları eklenecek.

KULÜBÜN  CEBİNDEN EN UFAK PARA ÇIKMAYACAK!  

Galatasaray yeni basketbol salonuna kavuşacakken, salon yapımında kulübün kasasından en küçük bir harcama yapmayacak. Sponsor firma bu noktada devreye girecek. Sponsor firmaya salonun ismi verilerek bu iş çözümlenmiş olacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sarı-kırmızılı kulübün yapacağı divan toplantısında salon projesinden her bilgiyi üyeler ile paylaşacak.

 

 
 
ETİKETLER #Galatasaray
Artık Florya değil Kemerburgaz!
TFF'den video hakem açıklaması
Melo, o şampiyonluğu unutamıyor!
Riekerink 11'i değiştiriyor
Galatasaray'da sakatlık raporu!
Galatasaray evinde galip
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿