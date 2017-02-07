BURSASPOR İNDİRİME GİTTİ !

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 11 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Bursaspor'da, bilet fiyatları belli oldu.
Dört büyük kulüplerle yapılan maçlar için sezon başında açıklanan bilet fiyatlarında indirime giden yönetim, kale arkası tribünlerini 20 TL olarak belirledi.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Spor Toto Süper Lig 20.hafta karşılaşmasında 11 Şubat Cumartesi günü saat 19.00da Timsah Arenada oynanacak olan Fenerbahçe maçımızın biletleri 07.02.2017 Salı günü (bugün) saat 18:00 itibari ile internet üzerinden satışa çıkacaktır. 08.02.2017 Çarşamba günü (yarın) saat 09.00 itibari ile passolig gişelerinden satışa sunulacaktır."
Bilet fiyatları ise şöyle:
VIP 1. Balkon: 200 TL
VIP 2. Balkon: 200 TL
Batı Alt Tribün: 100 TL
Doğu Alt Tribün 50 TL
Doğu Üst Tribün: 40 TL
Güney Kale Arkası (Teksas): 20 TL
Tofaş Tribünü: 20 TL
Misafir Tribünü: 26 TL