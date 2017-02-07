Kafkas: "Bu maçların ayrı stratejileri olur"
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KAFKAS: "BU MAÇLARIN AYRI STRATEJİLERİ OLUR"

Kafkas: "Bu maçların ayrı stratejileri olur"

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Medipol Başakşehir ile eşleşen Akhisar Belediyespor'un teknik direktörü Tolunay Kafkas, kupada iddialı olduklarını söyledi. 

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Medipol Başakşehir ile eşleşen Akhisar Belediyespor'un teknik direktörü Tolunay Kafkas, kupada iddialı olduklarını söyledi. 

Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Kafkas, kupada kura çekiminden memnun olduklarını belirtti.

Kafkas "Kupayı almak istiyorsanız ve iddialıysanız rakibi elemek zorundasınız. Medipol Başakşehir kağıt üzerinde favori olarak gözüküyor fakat bunlar çift maç, ne olacağı belli olmaz. Bu maçların ayrı stratejileri olur. Kupada iddialıyız. Önümüzde oynayacağımız bir Çaykur Rizespor maçı var. Bir günlük iznin ardından tam kadro çalışmalara başladık." diye konuştu.

 
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