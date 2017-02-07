FIFA'dan Denizlispor'a şoke eden haber!
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FIFA'DAN DENİZLİSPOR'A ŞOKE EDEN HABER!

FIFA'dan Denizlispor'a şoke eden haber!

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'a FIFA'dan şok bir haber daha geldi.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'a FIFA'dan şok bir haber daha geldi.

Yeşil siyahlıların geçen sezon başında transfer edip devre arasında yollarını ayırdığı Brezilyalı Leozinho'nun, 51 bin Euro alacağı için kulübe açtığı davayı kazandığı bildirildi. FIFA, Denizlispor'un Leozinho'ya 51 bin Euro alacağının yanı sıra 250 bin Euro da haksız fesih tazminatı ödenmesine hükmetti. FIFA'nın toplam 301 bin Euro'luk ödeme talimatı kulübe ulaştı. Başkan Süleyman Urkay, eski futbolculara olan borçların kendilerini zor durumda bıraktığını tekrarlarken şunları söyledi:

"Leozinho ile görüşerek kendisine bir ödeme planı sunacağız. Geçen sezon gönderilen Anman Almubaraki'nin de 31 bin Euro olan alacağı tazminatla 260 bin Euro'ya çıktı. Bu futbolcuya da her ay 20 bin Euro ödeyeceğiz"

Yeşil siyahlı kulüp, eski oyuncularına olan borçları nedeniyle bu sezon transfer yasağını da kaldıramamıştı.

 
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