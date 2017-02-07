İSMET KAMAK İSTİFA ETTİ!

Spor Toto 3.lig 3.grupta ligin dibine demir atan Denizli Akademisporun Teknik Direktörü İsmet Kamak görevinden istifa etti.

Spor Toto 3.lig 3.grupta ligin dibine demir atan Denizli Akademisporun Teknik Direktörü İsmet Kamak görevinden istifa etti.

Denizli Akademispora hoca dayanmıyor. Daha önce 5 teknik adam ile çalışan kırmızı beyazlılarda 6.teknik adam olarak göreve gelen İsmet Kamakda 4 maç sonra görevinden istifa etti. 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Kamak, Ajannspora yaptığı özel açıklamada.  Elimizden geleni yaptık ama olmuyor. Yönetime istifamı maçtan sonra sunmuştum. Onlarda  değerlendirelim demişlerdi. Sabahta istifamı kabul ettiklerini tarafıma bildirdiler. Noterde sözleşmeyi feshettik. Hayırlısı olsun dedi. Akademispor Başkanı Ufuk Eren istifayı doğruladı. Başkan Eren, teknik direktör Kamakın istifaya gerekçesinin ise Başarısız olduğu için istifa etti diyerek özetledi.

Yeni teknik heyet belirlendi

Denizli Akademide yeni teknik heyet, Denizlispordan devre arası gönderilen Namık Kemal Sarıyer, Yaşar Güvenli, Okan Kayhan ve Çağrı Ayçadan oluştu.



Akademiden kaçan kaçana

Sportif başarısızlık ve maddi sıkıntı nedeniyle yıllardır kulüpte 5 yıldır masörlük yapmakta olan Faik Öz ile kulübün6 yıllık stat müdürü Halil Semirgin, maaş alamadıkları için görevlerinden istifa ettiklerini açıkladılar.



6 hoca gönderildi

Sezona Bülent Demirkanlı ile başlayan Akademi, Demirkanlı ilk 4 haftanın ardından istifa edince yerine Beyhan Çalışkan getirildi. Beyhan Çalışkan görevini sürdürdüğü sırada, Çalışkanı göndermek için kırmızı beyazlı yönetim istifa etti. Çalışkan da yeni yönetimin önünü açmak adına görevini bıraktı. Başkan Rüşan Uzunmoğlu ve yönetim 24 saat geçmeden devam kararı aldı. Çalışkan, Beni göndermek için komplo kuruldu dedi ve kararından vazgeçmedi. Takımın başına Gökhan Kaynak getirildi. Takımla iki maça çıkan Kaynaktan sonra bu kez Ali Beykoz ile anlaşıldı. Kırmızı beyazlılar ile ilk yarıyı tamamlayan Ali Beykozla yeni yönetim çalışmak istemedi. Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay, önceden tanıdığı isim olan İsmet Kamak ile anlaştı. Kamakda 4 maçta 1 beraberlik 3 mağlubiyet sonrası istifasını verdi.