İSMET KAMAK İSTİFA ETTİ!

Spor Toto 3.lig 3.grupta ligin dibine demir atan Denizli Akademisporun Teknik Direktörü İsmet Kamak görevinden istifa etti.
Denizli Akademispora hoca dayanmıyor. Daha önce 5 teknik adam ile çalışan kırmızı beyazlılarda 6.teknik adam olarak göreve gelen İsmet Kamakda 4 maç sonra görevinden istifa etti. 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Kamak, Ajannspora yaptığı özel açıklamada. Elimizden geleni yaptık ama olmuyor. Yönetime istifamı maçtan sonra sunmuştum. Onlarda değerlendirelim demişlerdi. Sabahta istifamı kabul ettiklerini tarafıma bildirdiler. Noterde sözleşmeyi feshettik. Hayırlısı olsun dedi. Akademispor Başkanı Ufuk Eren istifayı doğruladı. Başkan Eren, teknik direktör Kamakın istifaya gerekçesinin ise Başarısız olduğu için istifa etti diyerek özetledi.
Yeni teknik heyet belirlendi
Denizli Akademide yeni teknik heyet, Denizlispordan devre arası gönderilen Namık Kemal Sarıyer, Yaşar Güvenli, Okan Kayhan ve Çağrı Ayçadan oluştu.
Akademiden kaçan kaçana
Sportif başarısızlık ve maddi sıkıntı nedeniyle yıllardır kulüpte 5 yıldır masörlük yapmakta olan Faik Öz ile kulübün6 yıllık stat müdürü Halil Semirgin, maaş alamadıkları için görevlerinden istifa ettiklerini açıkladılar.
6 hoca gönderildi
Sezona Bülent Demirkanlı ile başlayan Akademi, Demirkanlı ilk 4 haftanın ardından istifa edince yerine Beyhan Çalışkan getirildi. Beyhan Çalışkan görevini sürdürdüğü sırada, Çalışkanı göndermek için kırmızı beyazlı yönetim istifa etti. Çalışkan da yeni yönetimin önünü açmak adına görevini bıraktı. Başkan Rüşan Uzunmoğlu ve yönetim 24 saat geçmeden devam kararı aldı. Çalışkan, Beni göndermek için komplo kuruldu dedi ve kararından vazgeçmedi. Takımın başına Gökhan Kaynak getirildi. Takımla iki maça çıkan Kaynaktan sonra bu kez Ali Beykoz ile anlaşıldı. Kırmızı beyazlılar ile ilk yarıyı tamamlayan Ali Beykozla yeni yönetim çalışmak istemedi. Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay, önceden tanıdığı isim olan İsmet Kamak ile anlaştı. Kamakda 4 maçta 1 beraberlik 3 mağlubiyet sonrası istifasını verdi.