BURSA'DA BİLARDO HEYECANI

Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 25 ülkeden 149 sporcunun yarıştığı 3 Bant Dünya Kupası, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde başladı. Turnuvanın ilk gününde Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, karşılaşmaları birlikte izledi. İlk gün eleme turunda Norveçli Jensen ile karşılaşan tekerlekli sandalye kullanan bilardocu Murat Gerçek izleyenlerin ilgisini topladı.

Turnuvanın açılışında konuşan Altepe, geçen yıl yapılan aynı organizasyonun dünya çapında ses getirdiğini belirterek, "Dünya Karom Bilardolar Birliği (UMB), bundan sonra Bursa'da bu organizasyonun sürekli yapılmasını kararlaştırdı. Dünyanın ünlü bilardocular burada olacak ve bilardoseverlere gösteri yaparken, Bursa yine dünyanın gündeminde olacak." ifadelerini kullandı.

Ala da turnuvanın Bursa adına önemli bir organizasyon olduğunu anımsatarak, "Dünyanın önemli ülkelerinden bilardocular burada yarışıyor. Geçen yıl yapılan organizasyon başarılı olmuş ki artık Bursa'da yapılması kararlaştırılmış. Bursa'nın ve Türkiye'nin tanıtımı için önemli bir organizasyon. Tüm Bursalıları bu maçlara bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğin ilk 4 gününde eleme turları yapılacak. Dört tur sonrasında ilk 20 arasına giren sporcular, klasmanda ilk 12 içinde yer alan rakipleriyle eşleşerek, kupaya ulaşmak için final maçları oynayacak.