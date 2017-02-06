Darüşşafaka Doğuş'ta ayrılık
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DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ'TA AYRILIK

Darüşşafaka Doğuş'ta ayrılık

Darüşşafaka Doğuş Erkek Basketbol Takımı, Semih Erden ile yolları ayırdı.

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Darüşşafaka Doğuş Kulübünden yapılan açıklamada, milli basketbolcu Semih Erden ile karşılıklı anlaşarak, yolları ayırma kararının alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Semih Erden’e bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." denildi.

Bu sezon Darüşşafaka Doğuş formasıyla THY Avrupa Ligi'nde 10 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 4 sayı ve 3,1 ribaunt ortalamasıyla oynadı. Semih Erden, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde ise 8 karşılaşmada 5,7 sayı ve 4 ribaunt ortalaması yakaladı.

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