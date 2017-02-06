CAS'tan Leverkusen'e Hakan yanıtı
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CAS'TAN LEVERKUSEN'E HAKAN YANITI

CAS'tan Leverkusen'e Hakan yanıtı

CAS Genel Sekreteri Reeb, Hakan Çalhanoğlu'na ilişkin kararın kasıtlı bir şekilde geç açıklandığı yönündeki suçlamaları kabul etmedi.

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Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Genel Sekreteri Matthieu Reeb, Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 4 ay futboldan men edilmesi kararının kasıtlı bir şekilde ara transfer döneminin sona ermesinin ardından açıklandığına ilişkin suçlamaları reddetti.

Reeb, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, tahkim kurulundan çıkan kararın açıklanabileceği onayı alındığında, bunu hemen 2 Şubat’ta ilgili taraflara bildirdiklerini belirtti.

Bayer Leverkusen Kulübünün, CAS'ın söz konusu kararı kasıtlı bir şekilde ara transfer döneminin bitmesinin ardından açıkladığı yönündeki suçlamasının doğru olmadığını ifade eden Reeb, Bayer Leverkusen'in davanın tarafı olmadığından CAS tarafından da bilgilendirilmediğini kaydetti.

Bayer Leverkusen'in üst yöneticisi (CEO) Michael Schade, kararın ara transfer dönemi bittikten sonra açıklanmasını "iki yüzlülük" olarak nitelemişti.

FIFA tarafından geçen yıl ocak ayında alınan kararla, Trabzonspor'a karşı sözleşme maddelerini yerine getirmediği gerekçesiyle hatalı bulunan Hakan Çalhanoğlu'na futboldan 4 ay men cezası verilmişti. CAS ise 2 Şubat'ta milli futbolcuya FIFA tarafından verilen cezayı onamıştı.

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