ORDUSPOR TARAFTARI İSYANDA!

2010-2011 sezonunda Süper Lig’e yükselen ardından yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle Spor Toto 3. Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Orduspor taraftarının öfkesi dinmiyor. Geçtiğimiz günlerde borçları nedeniyle tesislerinden atılma tehlikesi yaşayan mor beyazlı kulübün taraftarının isyanı gün geçtikçe büyüyor.

Bağımsız Orduspor Taraftarlarının paylaştığı mesajda ise kulübün düştüğü duruma değinilirken hakemlere de sert tepkiler gösterildi.

İşte Bağımsız Orduspor Taraftarının mesajı:

Yıllardır peşinden çocuksu bir heyecanla koştuğumuz futbol topunun masumiyetini yitirerek kirlendiğini üzülerek kabul etmek zorundayız.

Gönül verdiğimiz Mor-Beyazlı renklerin son yıllarda her şartta pek çok sporseverin de takip ettiği gibi bizim gibi hayal kırıklığını ve üzüntüsünü paylaştığına eminiz.

Biz içinde bulunduğumuz kötü gidişi umursamadan, renklerimizi gelecek nesillere taşımaya çalışırken, arkamızı dönmeye bile fırsat olmadan gözümüzün önünde kirli oyunlar oynanmaya devam ediyor.

Ordu'da yemyeşil bir sahada, tertemiz bir topun yuvarlanması sonucu futbolun adaletinin 90 dakikaya sığdığına inananlar, 50 yıldır takımın arkasında olanlar ya da Mor-Beyaz sevgisini oğluna, torununa, eşine, dostuna bırakanlar bugünleri görseler bunca yanlışa bulaştırılmış olan futbolu bu kadar severler miydi bilinmez.

50 yıllık tarihinde Avrupa Kupaları'nda Ay-Yıldızlı armayı gururla temsil eden Orduspor'umuzun uzun yıllar sonra 2010-2011 yılında Süper Lig'e çıktığında Ankara'da olan birçok Ordulu futbolseverin günlerdir sesleri çıkmamıştı. Sesiyle, nefesiyle, alın teriyle, emeğiyle, helal kazancıyla gönül verdiği kulüpleri destekleyen ve ayakta tutan taraftarlardır.

Orduspor atkıları ile çıktığımız Süper Lig'de 'Hedef 3 yıl içinde UEFA, 5 yıl içinde süper lig şampiyonluğu' ile hayalperest bir hedefe sürüklendik. Yapılan transferler, yapılmayan katkılar ve hatalar zinciri sonrasında 50. yılımızda 3. Lig'de kendi öz çocuklarımızla mücadele etmek zorunda bırakıldık.

Kimsenin sahip çıkmadığı Orduspor'umuz, kümede kalma yolunda yalnız bırakılmıştır. Hatta daha da ileriye gidilerek tesislerden atılmaya zorlanmıştır. Biz insanları heyecanlandıran ve mutlu eden takımımıza, birilerinin kulağının üzerine yatarak üç maymunu oynamasını kabul edemeyiz. Ve buradan, özellikle iç sahamızda yapılan hakem hatalarından sonra futbolun tüm aktörlerine bir kez daha sesleniyoruz;

Özellikle sahamızda oynadığımız maçlarda 3 puan alabilmek için sadece futbol oynamamız yetmiyor. Özellikle karşılaşmayı yönetmek için sahaya hakem kıyafeti giyerek çıkan insanlar, sizin göreviniz konuk ekibi koruyup kollamak değildir. Siz futbol oyununu koruyun. Sizlerin belki de gözünüzden sakındığınız çocuklarınızla aynı yaşta sahada alın teriyle mücadele ederek bir imkansızı başarmak isteyen Ordu'nun öz evlatlarının direncini düşürmeyin. Adaletli kararlarınızla temiz futbol yönetin. Futbolu temizleyin ama önce siz temizlenin.

O kaldırdığınız bayraklara, yazdığınız raporlara, çaldığınız düdüklere vicdanınıza sorarak karar verin. Ne kadar üflerseniz üfleyin, için için yanan bu ateşin sönmeyeceğini bilin.

Son sözümüz ise maddi manevi takımın yanında olan işadamları ve nüfus kağıdında doğum yeri Ordu yazan insanlara; Orduspor'u unutanlar, görmezden gelenler, düştü diyenler büyük bir yanılgı içerisindeler. Özellikle Süper Lig'de yanında olduğunuz, protokol tribünlerinde yer bulamadığınız Orduspor'u kaderine terk etmek yakışıyor mu size?

