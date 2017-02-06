İlbank 15 maçtır yenilmiyor
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İLBANK 15 MAÇTIR YENİLMİYOR

İlbank 15 maçtır yenilmiyor

Minik Kızlar A Ligi'nde mücadele eden İlbank Minik Kız Voleybol Takımı 15 maçtır yenilgi yüzü görmedi.

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Minik Kızlar A Ligi'nde mücadele eden İlbank Minik Kız Voleybol Takımı 15 maçtır yenilgi yüzü görmedi.

Alt yapıya verdiği önemle Türk voleyboluna önemli sporcular kazandıran İlbank Spor Kulübü, alt yapı takımlarıya adından söz ettiriyor.

Türkiye Bayanlar Voleybol 1.Ligi'nde Yücel Sevindi yönetiminde oynadığı 18 maçta 17 galibiyet alarak 51 puanla liderliğini koruyor.

İlbank Bayan Voleybol Takımı geçen sezon veda ettiği Sultanlar Ligi'ne dönebilmek için emin adımlarla ilerliyor.

İlbank A takımının yanı sıra minik takımıyla da lige ambargo koydu.

Minik Kızlar A Ligi'nde mücadele eden İlbank Minik Kız Voleybol Takımı oynadığı 15 maçta yenilgi yüzü görmedi.

İlbank Minik Kız Takımı'nın aldığı sonuçlar şöyle;

İlbank - ATA Spor 2-0,

İlbank - Batıkent Voleybol 2-0,

İlbank - EÜAŞ 2-0,

İlbank - Halkbank 2-0,

İlbank - Karayolları 2-0,

İlbank - Karşıyaka 2-0,

İlbank - Odtü 2-0,

İlbank - Performans Ankara 2-0,

İlbank - Ted Kolejliler 2-0,

İlbank - T.Fikretliler 2-0,

İlbank - TVF Spor Lisesi 2-0

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