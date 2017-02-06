Osmanlıspor zorlu viraja giriyor
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OSMANLISPOR ZORLU VİRAJA GİRİYOR

Osmanlıspor zorlu viraja giriyor

Başkent ekibini, Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu fikstür bekliyor

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Ziraat Türkiye Kupası'na son 16 turunda veda eden Osmanlıspor'un önünde, Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde 7 maçlık zorlu fikstür bulunuyor.

Devre arası tatilinin ardından ligde oynadığı üç maçı da kazanamayan başkent temsilcisi, zorlu periyotta ilk olarak Trabzonspor'u konuk edecek.

Ligde 27 puanla 6. sırada yer alan mor-sarılılar, son üç maçını kazanan Karadeniz ekibiyle 11 Şubat Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Osmanlıspor, 16 Şubat Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Yunanistan'da Olympiakos ile karşılaşacak.

Pire'den rövanş öncesi avantajlı skorla dönmeye çalışacak başkent ekibi, 19 Şubat Pazar günü Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde, Levent Şahin yönetiminde çıkışa geçen Adanaspor'a konuk olacak.

Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında sahasında 23 Şubat'ta Yunanistan Süper Ligi'nde lider durumda bulunan Olympiakos ile karşılaşacak Osmanlıspor, ardından Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek mor-sarılılar, 24. haftada da Bursaspor'u misafir edecek.

Osmanlıspor'un zorlu maç takvimi şöyle:

Tarih Lig Maç
11 Şubat Spor Toto Süper Lig Osmanlıspor-Trabzonspor
16 Şubat UEFA Avrupa Ligi Olympiakos-Osmanlıspor
19 Şubat Spor Toto Süper Lig Adanaspor-Osmanlıspor
23 Şubat UEFA Avrupa Ligi Osmanlıspor-Olympiakos
- Spor Toto Süper Lig Osmanlıspor-Medipol Başakşehir
- Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe-Osmanlıspor
- Spor Toto Süper Lig Osmanlıspor-Bursaspor
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