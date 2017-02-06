Galatasaray'da sakatlık raporu!
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GALATASARAY'DA SAKATLIK RAPORU!

Galatasaray'da sakatlık raporu!

M. Başakşehir'e karşı oynanan maçta sakatlanan Selçuk, Sneijder ve Carole'ün tedavisi sürüyor.

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Galatasaray'da yıldızlar için yoğun mesai var. Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir maçında sakatlanan yıldızlar için yoğun mesai harcanıyor.

Kulüp sağlık heyeti, Selçuk İnan, Wesley Sneijder ve Lionel Carole'ün lige yetişmesi için yoğun bir mesai harcıyor.

Selçuk ve Sneijder'in sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma, Carole'ün ise sağ ayak bileğinde dış yan bağ zedelenmesi ile ödem tespit edilmişti.

Bu üç isimden Sneijder'in durumunun diğer oyunculara göre biraz daha kötü olduğu bildirildi.

Carole ile Selçuk'un hafta sonu oynanacak Kayserispor mücadelesine az da olsa yetişme ihtimalinin bulunduğu, Sneijder'in ise bir sonraki hafta yapılacak Çaykur Rizespor maçında görev yapabilmesi için çalışıldığı aktarıldı.

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