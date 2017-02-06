FENERBAHÇE İLKLERE İMZA ATIYOR

Fenerbahçe, bu sezon seri yakalayan takımlara karşı aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekti.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk olduğu Beşiktaş'ı 1-0 yenerek eleyen ve rakibine yeni stadında ilk yenilgisini yaşatan Fenerbahçe, bu sezon seri yakalayan takımlara karşı aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Beşiktaş'ı yeni stadı Vodafone Arena'da mağlup eden ilk takım olarak tarihe geçen sarı-lacivertliler, aynı zamanda rakibinin iç sahadaki 22 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi.

Fenerbahçe, bu sezon Medipol Başakşehir, Feyenoord ve Atiker Konyaspor'un yenilmezlik serilerini bitirmiş, geçmiş dönemde de Galatasaray ile Kayserispor'a sahalarındaki ilk yenilgilerini yaşatmıştı.

Medipol Başakşehir'in serisine son verdi

Fenerbahçe, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Medipol Başakşehir'in namağlup serisini bitirdi.

Süper Lig'de 28 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, sezonun 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye tek golle mağlup oldu ve namağlup unvanını Kadıköy'de bıraktı.

Feyenoord da ilk Fenerbahçe'ye takıldı

Fenerbahçe, sezon içinde lig, Avrupa ve Hollanda Kupası'nda yenilgisiz ilerleyen Feyenoord'a da ilk yenilgisini tattırdı.

Sezona iyi bir başlangıç yapan, lig, Avrupa ve Hollanda Kupası'nda üst üste 9 maç kazanan Feyenoord'un galibiyet serisi, deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak sona erdi.

Atiker Konyaspor'un serisini de bitirdi

Fenerbahçe, bu sezon Atiker Konyaspor'un iç sahadaki yenilmezlik serisini de noktaladı.

Yeşil-beyazlı ekip, Aykut Kocaman yönetiminde Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda 18 maçlık önemli bir yenilmezlik serisi yakalamıştı. Ligin 8. haftasında Atiker Konyaspor'a konuk olan sarı-lacivertliler, 1-0 yendiği rakibinin bu önemli serisine son veren takım oldu.

Türk Telekom Arena'da da galip gelen ilk konuk takım

Fenerbahçe, Beşiktaş gibi Galatasaray'a da yeni stadında ilk yenilgisini yaşatan takım unvanını kazanmıştı.

Sarı-kırmızılıların Ocak 2011'de açılan stadı Türk Telekom Arena'daki yenilmezliği, Fenerbahçe maçına kadar sürmüştü. Fenerbahçe, 18 Mart 2011'de Galatasaray'ı Alex de Souza'nın golleriyle 2-1 mağlup etti ve bu statta galip gelen ilk konuk takım unvanını elde etti.

Kayserispor'un yeni stadındaki ilk maç Fenerbahçe'nin

Spor Toto Süper Lig temsilcisi Kayserispor, yeni stadının açılışında Fenerbahçe'ye kaybetmişti.

Sarı-kırmızılılar, maçlarını oynadığı Kadir Has Stadı'ndaki ilk müsabakasında 8 Mart 2009'da Fenerbahçe'yle karşılaşmıştı. Sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 yenerek bu statta galip gelen ilk takım olarak tarihe geçti.