Beer-Sheva-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıkıyor
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BEER-SHEVA-BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR

Beer-Sheva-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıkıyor

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Son 32 tur karşılaşmasında Hapoel Beer-Sheva takımı ile 16 Şubatta deplasmanda oynayacağı mücadeledenin biletleri satışa çıkıyor. 

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Son 32 tur karşılaşmasında Hapoel Beer-Sheva takımı ile 16 Şubatta deplasmanda oynayacağı mücadeledenin biletleri satışa çıkıyor. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Taraftarlarımız için ayrılan biletlerin satışı, 7 Şubat Salı günü Vodafone Arenada bulunan kulüp binamızda başlayacaktır.

Bilet satın alacak taraftarlarımızın geçerli İsrail vizesi bulunan pasaport fotokopilerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir. 

Vize uygulaması gerektirmeyen ülke vatandaşı taraftarlarımızın pasaport fotokopileriyle birlikte uçuş bilgilerini gösteren ödeme dekontlarını yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Bilet fiyatı 30 Eurodur. Ödemenin nakit ve EURO olarak yapılması gerekmektedir.

Bilet satışları 7-10 Şubat tarihleri arasında yapılacaktır.

Bilet satış saatleri : 08.00-18.00

Bilet kalması durumunda, İsrailde satış yapılacak biletlerle ilgili taraftarlarımız ayrıca bilgilendirilecektir."

 
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