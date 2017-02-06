"BİLEK GÜREŞİNDE 2017 YILINDA HEDEF BÜYÜTTÜK"

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt, bilek güreşinde 2017 yılında hedef büyüttüklerini belirterek, "Dünya Şampiyonası'nda madalya sayımızı artırarak, ilk 3'e girmeyi hedefliyoruz." dedi.

Bir ödül töreni için Eskişehir'e gelen Kurt, yaptığı açıklamada, Şanlıurfa, Gaziantep, Yalova, İstanbul, Bayburt ve Eskişehir'in bilek güreşinde şampiyonalara en çok sporcuyla katılan kentler olduğunu bildirdi.

Bilek güreşinde Eskişehir'in en fazla kadın ve erkek sporcuyla şampiyonlara katılan il olduğunu ifade eden Kurt, Eskişehir'de milli takım adına yarışıp, dünya ve Avrupa Şampiyonaları'nda derece alan başarılı sporcuları bünyesinde barındırdığını kaydetti.

"Olimpiyatlarda bedensel engelli bilek güreşinin yer alması planlanıyor"

Kurt, bilek güreşinde geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda 59, Dünya Şampiyonası'nda da 34 madalya aldıklarını anımsatarak, takım halinde Avrupa ikincisi, dünyada da dördüncü olduklarını vurguladı.

Niyazi Kurt, şöyle konuştu:

"Bilek güreşinde 2017 yılında hedef büyüttük. Dünya Şampiyonası'nda madalya sayımızı artırarak, ilk 3'e girmeyi hedefliyoruz. Bilek güreşinde gözümüz dünyanın zirvesinde. Sporcularımızı olağanüstü gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Bilek güreşi olimpik bir branş olmadığı için çok fazla tanınmıyor. Kişisel gayretler sonucunda spor tanıtılmaya çalışılıyor. Japonya'nın Tokyo kentinde 2020 yılında gerçekleştirilecek olimpiyatlarda bedensel engelli bilek güreşinin yer alması planlanıyor. Bu da sporumuzun ülke genelinde biraz daha tanınır ve bilinir olmasını sağlayacak. Böylece ülke genelinde daha çok sporcuya sahip olabiliriz."