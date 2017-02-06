AVRUPA'DA LİDERLER DEĞİŞMEDİ

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde heyecan, İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalarla devam etti.

İngiltere'de Chelsea, Almanya'da Bayern Münih, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Juventus, Fransa'da ise Monaco haftayı lider kapadı.

Premier Lig

Lider Chelsea, haftanın maçında konuk ettiği Arsenal'ı 3-1 yenerek Premier Lig'de 24. haftayı kayıpsız geçti.

Zirvenin en yakın takipçisi Tottenham, sahasında Middlesbrough karşısında 1-0 galip geldi.

Manchester City, evinde Swansea City'yi Palmeiras'tan kadrosuna kattığı genç forveti Gabriel Jesus'un golleriyle 2-1 mağlup etti.

Hull City deplasmanından 2-0 mağlup ayrılan Liverpool'un galibiyet özlemi 5 maça çıktı.

Manchester United ise son şampiyon Leicester City'yi deplasmanda 3-0 yendi.

Chelsea'nin 59 puanla lider olduğu ligde Tottenham 50, Manchester City 49, Arsenal 47, Liverpool 46 ve Manchester United 45 puan topladı.

Ligue 1

Ligue 1'de iki şampiyonluk adayının karşılaştığı maçta Monaco, Nice'i sahasında 3-0 mağlup etti.

Son 4 sezonun şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), Dijon deplasmanında 3-1 galip geldi.

Bu sonuçların ardından Monaco, 23 haftada topladığı 52 puanla liderliğini korudu. PSG ise 49 puan ve averajla Nice'in önünde ikinci sıraya yükseldi.

La Liga

La Liga'da kötü hava şartları nedeniyle Celta Vigo ile oynaması gereken karşılaşma ertelenen Real Madrid, haftayı maç yapmadan geçmesine karşın liderliğini sürdürdü.

Liderin en yakın takipçisi Barcelona, milli futbolcu Arda Turan'ın ilk 11'de başlayıp 90 dakika görev aldığı maçta, sahasında Athletic Bilbao'yu 3-0'lık skorla geçti.

Sevilla'nın evinde Villarreal ile golsüz berabere kaldığı haftada, Atletico Madrid ise sahasında Leganes'i 2-0 yendi.

Ligde 21 hafta sonunda iki maç eksiğine rağmen 46 puanla liderlik koltuğunda oturan Real Madrid'i, 45 puanla Barcelona ve 43 puanla Sevilla takip etti.

Serie A

Serie A'da son 5 sezonun şampiyonu Juventus, sahasında Inter'i 1-0 yenerek rakibinin 7 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Ligin 23. haftası, bol gollü iki maça da sahne oldu. Napoli'nin Bologna'yı 7-1 yendiği haftada, Lazio ise Pescara'yı 6-2 mağlup etti.

Liderin takipçilerinden Roma'nın 23. hafta maçına yarın Fiorentina karşısında çıkacağı ligde 54 puanla zirvede yer alan Juventus, ikinci sıradaki Napoli'nin 6 puan önünde bulunuyor.

Bundesliga

Bundesliga'nın 19. haftasında konuk ettiği Schalke 04 ile 1-1 berabere kalan lider Bayern Münih'in 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Haftanın maçında, liderin en yakın takipçisi Leipzig, deplasmanda Borussia Dortmund'a 1-0 kaybetti.

Ligde 19 hafta sonunda 46 puan toplayan Bayern Münih, Leipzig'in 4 puan önünde liderliğini korudu. Bu iki takımı, 35 puanla Eintracht Frankfurt, 34'er puanla Borussia Dortmund ve Hoffenheim izledi.