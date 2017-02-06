MUHAMMET REİS'İN SÜPER LİG HASRETİ

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor'un orta saha oyuncusu Muhammet Reis, bu ligde mücadele ettiği takımların üst lige çıkmasına katkı vermesine rağmen kariyerinde henüz Spor Toto Süper Lig heyecanı yaşayamadı.

Sezon başında Büyükşehir Gaziantep'e transfer olan Muhammet, kariyerinde Süper Lig deneyimi yaşayamamasını şöyle anlattı:

"Balıkesirspor'da yönetimle anlaşamadım. Osmanlıspor'da ise hocamızın takdiriydi ve ayrılmıştım. Geçen sene de kendi adıma biraz kötü geçti. O yüzden ayrılmak zorunda kaldım. İnşallah şimdi Gaziantep'te yeni bir şampiyonluk yaşarım ve bu kez Süper Lig'de de forma giyerim."

"Son 4 senede 45 gol atmışım"

Muhammet, bir orta saha oyuncusu olmasına rağmen TFF 1. Lig'in en golcü isimleri arasında yer alıyor.

Son 4 sezonda 45 gol atmayı başaran Muhammet, ligde bu sürede Balıkesirpor'la 19, Osmanlıspor'da 15, Kardemir Karabükspor'da 5 ve Büyükşehir Gaziantepspor'da 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

Gol sayısı düşünce eleştiri aldığını aktaran tecrübeli futbolcu, "Öz eleştiri yapabilen bir oyuncuyum. Geçen sene performansım kendi adıma iyi olmasa da yine şampiyonluk yaşadım. Buna rağmen benimle ilgili şöyle bir algı oldu; gol sayısı az olunca performans olarak düşmüş gibi görülüyorum. Oysa ki ben orta saha oyuncusuyum. Eleştirilere açığım ama insanların biraz daha objektif bakması lazım. Son 4 senede 45 gol atmışım, 30 civarında asistim var. Şimdi 6 gole ulaştım. İnşallah bu sezon da çift rakamlara ulaşmak istiyorum." diye konuştu.

"Hedefimiz Süper Lig"

Muhammet, Büyükşehir Gaziantepspor'da bu sezon hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu dile getirdi.

Takımın kadrosunda şampiyonluk yaşayan tecrübeli isimlerin bulunduğunu ifade eden Muhammet Reis, "3 sezonun sonunda yaşadığım heyecanın bir yenisini daha yaşamak istiyorum. İlk yarıda istediklerimizi yapamadık ama hedefimiz Süper Lig'e yükselmek. İlk yarıyı bir kenara bırakıp, yeni bir sayfa açtık." değerlendirmesinde bulundu.