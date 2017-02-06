TRABZONSPOR HENTBOLDA HEDEFİ BELİRLEDİ

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 16. haftasında Merzifon Belediyespor'u 25-24 mağlup eden Trabzonspor'un takım kaptanı İsmail Engin Haliloğlu, bundan sonra kendi sahalarındaki maçları kazanarak, ligde kalmayı hedeflediklerini belirtti.

Haliloğlu, yaptığı açıklamada, sahalarında karşılaştıkları Merzifon Belediyespor maçının sonuna kadar mücadeleyi bırakmayarak, istedikleri galibiyeti aldıklarından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Ligde kolay maç olmadığını vurgulayan Haliloğlu, ''İşimiz zor. Haftaya deplasmanda Amasya Taşova YİBO maçı, final gibi karşılaşma olacak. Hem biz hem onlar tehlikeli bölgede yer alıyor. Bu maçı kazanırsak, avantaj sağlarız.'' dedi.

Haliloğlu, ligde kalabilmeleri için iç sahada maç kaybetmemeleri gerektiğini de ifade ederek, ''Kadromuza takviye yaptık. Küme düşmemek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bundan sonra kendi sahamızdaki maçları kazanarak, ligde kalmayı hedefliyoruz.'' diye konuştu.