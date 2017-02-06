KAPLAN: "YENİDEN ÖZGÜVEN KAZANDIK"

Hacettepe Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Zonguldak Kömürspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

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Hacettepe Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Zonguldak Kömürspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçtan sonra açıklamalarda bulundu:

"Zor bir maç olacağını biliyorduk. Erken gördüğümüz kırmızı kart da aslında planlarımızı bozdu. Zonguldak deplasmanı bu ligde önemli deplasmanlardan biri. Ligde sadece iki yenilgileri var iç sahada. Yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynadık, buna rağmen kazanabilecek pozisyonlar da bulduk.

Direkten dönen topumuz, kaçırdığımız pozisyonları düşünürsek galibiyeti kaçıran taraf olduğumuzu düşünüyorum. Galip gelemesek de oyunumuz bize yeniden özgüven kazandırdı. Bu özgüveni önümüzdeki haftalarda sahaya yansıtıp galibiyetlere başlamak istiyoruz.

Ben oyuncularımı özverili ve mücadeleci performanslarından dolayı kutluyorum. 90 dakika mücadeleyi bırakmadan sahada terlerini akıttılar. Her oyuncum benim için çok önemli. Bizim takımımız asla 11 kişilik bir takım değil. Biz oynayan, oynamayan tüm oyuncularımızla bir olup hedefe yürüyeceğiz. Ayrıca Zonguldak Kömürspor taraftarına da teşekkür etmek istiyorum. Onlar da bizim bu güzel futbolumuzu alkışlarıyla takdir ettiler. Onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum.

Önceliğimiz şu anda Anadolu Üsküdar maçı olacak. Maç maç gidip hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Ben takımıma güveniyorum."