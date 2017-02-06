Super Bowl'a sosyal medyada büyük ilgi
﻿
Site İçi Arama
﻿

SUPER BOWL'A SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ

Super Bowl'a sosyal medyada büyük ilgi

Amerikan futbolunun şampiyonluk maçı sırasında sosyal medyada 27,6 milyon tweet atıldı.

378 Okunma

New England Patriots'ın şampiyonluğuyla sonuçlanan Amerikan Futbolu Ligi (NFL) finali Super Bowl, sosyal medya platformu Twitter'da büyük ilgi gördü.

Twitter'da, Patriots'ın Atlanta Falcons'ı 25 sayı geriden gelerek 34-28 mağlup ettiği 51. Super Bowl maçı sırasında "#SB51" etiketi kullanılarak 27,6 milyon kez paylaşımda bulunuldu.

Tarihte ilk defa uzatmaya giden Super Bowl karşılaşmasının en fazla tweet atılan bölümü, Patriots'ın uzatmada skor üstünlüğünü ele aldığı anlar oldu. En çok paylaşımın yapıldığı anlar arasında, maçın devre arasında sahneye çıkan ABD'li şarkıcı Lady Gaga'nın performansı ikinci, Patriots oyuncusu Danny Amendola'nın bitime 57 saniye kala mücadeleyi uzatmaya götüren sayısı da üçüncü sırada yer aldı.

Kariyerinin 5. şampiyonluğuna ulaşan tecrübeli oyun kurucu Tom Brady, Twitter'da en fazla bahsedilen Patriots oyuncusu olarak dikkati çekti. Brady'nin ardından Patriots oyuncuları arasında en fazla tweet, James White ve Julian Edelman hakkında atıldı.

Julio Jones, Matt Ryan ve Devonta Freeman ise Twitter'da en fazla konuşulan Falcons oyuncuları olarak göze çarptı.

ETİKETLER
Osmanlıspor zorlu viraja giriyor
Kaplan: "Yeniden özgüven kazandık"
2. Lig ve 3. Lig'de toplu sonuçlar
Ziraat Bankası, Fenerbahçe'ye diş geçiremedi!
Akçay: "Kazanmayla ilgili sıkıntılarımız var"
Can Sevim: "Takım olarak çok üzüldük"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿