ARA TRANSFER DÖNEMİNDE EN ÇOK BABEL KONUŞULDU

Ara transfer dönemi medya raporu açıklandı. Buna göre, ara transfer döneminde en çok konuşulan futbolcu Beşiktaşlı Ryan Babel oldu.

Ara transfer dönemi medya raporu açıklandı. Buna göre, ara transfer döneminde en çok konuşulan futbolcu Beşiktaşlı Ryan Babel oldu.

Medya takibi kuruluşu Ajans Press, 2016-2017 yılı ara transfer dönemi medya raporunu açıkladı. Açıklamaya göre, 893 haberle Beşiktaşlı Ryan Babel en çok konuşulan futbolcu oldu.

Onu sırasıyla, 862 haberle Galatasaraylı Ahmet Çalık, 805 haberle Trabzonsporlu Olcay Şahan, 629 haberle Galatasaraylı Garry Rodrıgues, 615 haberle Trabzonsporlu Hugo Rodallega, 427 haberle Beşiktaşlı Demba Ba, 389 haberle Beşiktaşlı Matej Mıtrovıc ve 341 haberle Fenerbahçeli Oleksandır Karavavey izledi.

En çok transferi Kayserispor yaptı

2016-2017 sezonu ara transfer döneminde en çok transferi Kayserispor yaptı; ara transfer döneminde 10 futbolcuyu kadrosuna katan sarı kırmızılılar takımın başına Sergen Yalçını getirdi. Ara transferin en sakin takımları ise Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Atiker Konyaspor oldu. Devre arasında birer takviyeyle yetinen bu kulüplerden Fenerbahçe ve Atiker Konyaspordan 3 isim başka takımlara transfer edildi.