A. Konyaspor'da çeyrek final sevinci
﻿
Site İçi Arama
﻿

A. KONYASPOR'DA ÇEYREK FİNAL SEVİNCİ

A. Konyaspor'da çeyrek final sevinci

Kulüp basın sözcüsü Gökmen "Kupada final oynamak ve kupayı almak istiyoruz. İnşallah isteğimizi bu yıl gerçekleştiririz" dedi.

467 Okunma

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'u 2-1 yenen Atiker Konyaspor'un basın sözcüsü Erhan Gökmen, çeyrek finale yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Gökmen, yaptığı açıklamada, Ümraniyespor maçında saha ve seyirci avantajını iyi kullandıklarını ifade etti.

Maçın normal süresinde iki takımın da birbirine üstünlük kuramadığını anımsatan Gökmen, şunları söyledi:

"Müsabakanın genelinde iyi oynayan ve gol arayan takım bizdik. Uzatma bölümünde bulduğumuz golle maçı kazanmasını bildik. Çeyrek finale yükseldiğimiz için mutluyuz. Şimdi kupadaki rakibimizi bekliyoruz. Baştan beri hep aynı şeyi söylüyoruz. Kupada final oynamak ve kupayı almak istiyoruz. İnşallah bu isteğimizi bu yıl gerçekleştiririz."
İşte kupada son 16 programı
Futbolda haftanın programı
Süper Lig'de en çok kim konuşuldu?
Emektar bina sessiz, sedasız boşaltıldı!
Kupanın hakemleri açıklandı
Kulüpler ara transferde para saçtı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿