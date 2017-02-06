YOMRASPOR - DERİNCE SPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Yomraspor - Derince Spor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 2. Grup 21. haftasında Yomraspor ile Derince Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mert Büyükgiray yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Yomraspor: Mehmetcan Köse, Sinan Altınel, Şenol Özyurt, Yasin Hatipoğlu, Reha Kurt, Emre Turgut, Selcan Pekkanlı, Fazlı Ayan, Başaran Balcı, Eyüp Bekar, Yetkin Demir
Teknik Direktör: Raşit Çalık
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Derince Spor: Ömer Faruk Çelimli, İbrahim Gürel, Uygar Üstün, Efe Berker Özcan, Ali Osman Aydoğan, İlker Günay, Emre Kaba, Raif Gündoğdu, Yusuf Akbulut, Tevfik Doğukan Pala, Ahmet Kutluer
Teknik Direktör: Ali Asım Balkaya
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Hakem: Mert Büyükgiray, Selim Konukçu, Sinan Bilen, Kenan Barış Soysal
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