AFJET AFYONSPOR TAKIM OTOBÜSÜNE SALDIRI

Spor Toto 3. Lig'de Sakaryaspor karşılaşmasının ardından dönüş yoluna geçen Afjet Afyonspor takımını taşıyan otobüs, Geyve ilçesinde bir grubun taşlı saldırısına uğradı.

Spor Toto 3. Lig'de Sakaryaspor karşılaşmasının ardından dönüş yoluna geçen Afjet Afyonspor takımını taşıyan otobüs, Geyve ilçesinde bir grubun taşlı saldırısına uğradı.

Atatürk Stadı'nda oynanan Sakaryaspor karşılaşmasında 2-1 galip gelen Afjet Afyonspor kafilesi, maçın ardından takım otobüsüyle polis eskortu eşliğinde stattan ayrıldı.

D-650 Karayolunda seyreden otobüs, Geyve ilçesi yakınlarında yol kenarında bekleyen bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Saldırıda, taşlardan biri otobüsün ön camından girerek, takımın sportif direktörü İbrahim Çelik'in başına isabet etti.

Yaralanan Çelik, otobüsün durdurulmasının ardından 112 Acil Servis ekiplerince, Toyota Acil Yardım Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Çelik, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bazı camları kırılan takım otobüsü ise işlemlerin ardından, yola devam etti.

Hastanede tedavisi süren Çelik'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.