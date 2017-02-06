Fikret Orman'dan çarpıcı yorum!
﻿
Site İçi Arama
﻿

FİKRET ORMAN'DAN ÇARPICI YORUM!

Fikret Orman'dan çarpıcı yorum!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, olaylı derbinin ardından basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

344 Okunma

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, olaylı derbinin ardından basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Çarpıcı konuşan Orman, ortamın gereksiz yere gerildiğini, Ziraat Türkiye Kupası'nı önemsemediklerini ve ligdeki şampiyonluğa odaklandıklarını dile getirdi. 

İşte Orman'ın basın mensuplarına yaptığı açıklamalardan Ajansspor'un derlediği en dikkat çeken başlıklar : 

"Futbol sahada oynanan bir oyun. Yöneticiler ortamı germemeli. Gereksiz bir gerginlik oldu. Çok da önemli değil. Süt kupası neticede. Bizim için abartılacak birşey değil. Biz ligde şampiyon olacağız. İnsanlar üzülüyor ama ilk defa yenmiyoruz, yenilmiyoruz. Biz önümüze bakıyoruz. Lideriz. Allah'ın izniyle de şampiyon olacağız." 

"Hakeme bakmayacağız. Tosic'in yaptığı doğru bir hareket değildi. Takımı 10 kişi bıraktı. Hakemin performansı da düşüktü. Neyse, herkes kazasız belasız bir şekilde evine gitsin." 

 

 
 
ETİKETLER #Beşiktaş
Aras sahaya girdi ve...
Şenol Güneş'ten çarpıcı açıklamalar!
Beşiktaş 4. kez kızardı!
Tosic o olaya açıklık getirdi!
Beşiktaş yine yapamadı!
"Sahada iyi niyetli olmayan oyuncular vardı"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿