ADVOCAAT: "HERKES İKİNCİ BİR ŞANSI HAK EDER"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 1-0 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 1-0 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"Aslında bu karşılaşma pazartesi günü başladı. Kayseri mağlubiyetinin ardından başlamıştı bile. Beşiktaş gibi bir takımla karşılaşıp iyi bir sonuç alma fırsatı vardı. Kayseri maçındaki gibi oynamamız yetmezdi. Maçın başından duruşumuzu gösterdik. Beşiktaş topa sahipti ama pek pozisyon üretemedi. 11'e 10 kalınca daha iyi oynadık.

"Biz bu akşam iki üst düzey takımın karşılaşmasını izledik. Bir şeyler yaşanmış olabilir. Bu iş bu şekildedir her zaman bu tip olaylar yaşanabilir. Onların hocasına fazlasıyla saygı duyuyorum, Avrupa'da tanınan bir teknik direktör. Ona karşı hiçbir problemim yok

Emenike ve van der Wiel'in affedilmesi için: "Yönetimle konuştuk ama son kararı veren benim. Basit bir konu. Evet ya da hayır deme noktasında kararı ben verdim. Herkes ikinci bir şansı hak eder. İki iyi oyuncu kadromuza katıldı"