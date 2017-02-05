Şenol Güneş'ten çarpıcı açıklamalar!
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ŞENOL GÜNEŞ'TEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR!

Şenol Güneş'ten çarpıcı açıklamalar!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in öne çıkan açıklamaları şu şekilde:

"Maça çıkarken kazanmayı düşünüyorduk. Güzel futbol oynamaya çalıştık. İlk 10-15 dakika takım bütün provokasyona rağmen oyunu iyi oynadı. Futbol bu olabilir diye geçiştiriyoruz ama oyun iyi giderken gereksiz şekilde oyunda atılma olunca da 11-10 kalınca Fenerbahçe iyi oynuyor. Kolay maç değildi, 1-0 geride 10 kişi de kalınca iyi oynadılar, Rakibi de tebrik etmek gerekir ama söylemek de gelmiyor içimden. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Sadece futbol oynamanın yetmediğini anlamış oldular. Hakemle ilgili konuşursam, bazı yorumcular üzülebilir. Hakem skora göre oyun yönetti. Hakem yanlış da yapsa iyi de yapsa biz kendi oyunumuzda başarılı olacağız. Soğukkanlı olmamız gerekirdi.

Benim Kjaer ile işim nereden çıktı? Anlamadım.. Ne oldu Türkçe mi biliyor o? Benim üzerime geldi, ben de anlamadım. Üzerime gelince rahatsız oldum. Aynı şeyi Van Persie de yaptı, belli ki iyi öğrenmişler Türkiye'yi, tebrik ediyorum."

 
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