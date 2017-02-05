Beşiktaş yine yapamadı!
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BEŞİKTAŞ YİNE YAPAMADI!

Beşiktaş yine yapamadı!

Son 16 Turu'nda rakibine 1-0 kaybeden siyah-beyazlılar, gergin geçen maçta gol atmayı başaramadı. 

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Vodafone Arena Stadı'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, taraftarı önünde kupaya veda etti.

Son 16 Turu'nda rakibine 1-0 kaybeden siyah-beyazlılar, gergin geçen maçta gol atmayı başaramadı. 

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon Fenerbahçe ile oynadığı 2 maçta da rakip ağları sarsamadı.

1'i Süper Lig, diğeri kupa maçı olmak üzere Fenerbahçe ile bu sezon 2 kez karşılaşan Beşiktaş, gol sevinci yaşayamazken kalesinde ise 1 gol gördü. 

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında 3 Aralık 2016 tarihinde Kadıköy'de oynanan müsabaka hatırlanacağı gibi 0-0 sona ermişti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda  ise siyah-beyazlılar rakibine 1-0 boyun eğdi.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, ligin 30. haftasında (30 Nisan 2017) bir kez daha Vodafone Arena'da karşılaşacak. 

 
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