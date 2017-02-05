"SAHADA İYİ NİYETLİ OLMAYAN OYUNCULAR VARDI"

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, %100 Futbol programında Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, %100 Futbol programında Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.

Ünlü futbol adamı maçın ardından yaptığı açıklamada dikkat çekici konuştu. Dilmen'in açıklamlarından dikkat çekenler şu şekilde :

"Çirkin bir ilk devre oldu. Advocaat ikinci yarı kesin Van Persie'yi oyundan alır. İkinci yarı nasıl geçer bilmiyorum ama olaylar yüzünden 20 dakika falan sonra başlar.

"Van Persie'yi oyunda tutmak, Şenol Güneş'e yardımcı olmaktır. Advocaat, devre arası Van Persie'yi oyundan alır. Şu anda Van Persie duşa girmiştir."

"Bir özeleştiri de yapmam lazım. Van Persie konusunda yanıldım. Van Persie ilk yarıdaki gibi değildi. İkinci yarıda tarihi bir gol attı. Beşiktaş, Arena'da yenildi."

"Hakem Ali Palabıyık'ın çok hataları vardı. Maçı idare etti."

"Fenerbahçe'nin attığı gol nizami bir goldü. İkinci golden bahsediyorum."

"Bu maçın favorisi Beşiktaş'tı. Bunu da belirli bölümlerde gösterdiler."

"Ali Palabıyık çok hata yaptı. Maçın kahramanı olabilirdi ama idare etti."

"Hakemin yardımcısı kritik pozisyonları gördü."

"Derbiler her zaman önemlidir. Fenerbahçe'nin daha çok ihtiyacı vardı."

"1-2 tane sahada iyi niyetli olmayan oyuncu vardı. Biri Marcelo, diğeri Van Persie. Diğerleri iyi niyetliydi."

"Büyük takımlar büyük maçlarla kendine gelirler. Bunun örneklerini benim oynadığım dönemlerde de gördük."

"Emenike ve Van Der Wiel kulüp bulamadıkları için kaldılar. Önceden transfer yapılsaydı bence devam etmezlerdi."

"Her şeye rağmen ön plana çıkan isim Volkan'dı. Gökhan ve Quaresma zaman zaman iyiydi. Babel kötü oynadı."