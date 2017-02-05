Beşiktaş, Ali Palabıyık ile gülemiyor!
﻿
Site İçi Arama
﻿

BEŞİKTAŞ, ALİ PALABIYIK İLE GÜLEMİYOR!

Beşiktaş, Ali Palabıyık ile gülemiyor!

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Beşiktaş, kendi sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. 

267 Okunma

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Beşiktaş, kendi sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. 

Karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çaldı.

Palabıyık Siyah-Beyazlıların 9 maçını yönetti.

Bu karşılaşmalarda Beşiktaş sadece 3 galibiyet alabildi.

05.02.2017    Beşiktaş    0 - 1    Fenerbahçe
19.11.2016    Adanaspor    1 - 2    Beşiktaş
16.01.2017    Osmanlıspor  0 - 2    Beşiktaş
24.09.2016    Beşiktaş    2 - 2    Galatasaray
22.08.2015    Beşiktaş    1 - 2    Trabzonspor
14.02.2016    Başakşehir    2 - 2    Beşiktaş
22.02.2015    Eskişehirspor    1 - 0    Beşiktaş
01.09.2013    Beşiktaş    2 - 0    Gaziantepspor
15.03.2014    Çaykur Rizespor    2 - 2    Beşiktaş

 
ETİKETLER #Beşiktaş
Fikret Orman'dan çarpıcı yorum!
Aras sahaya girdi ve...
Şenol Güneş'ten çarpıcı açıklamalar!
Beşiktaş 4. kez kızardı!
Tosic o olaya açıklık getirdi!
Beşiktaş yine yapamadı!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿