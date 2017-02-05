OĞUZHAN'DAN VAN PERSİE'YE GÖNDERME!

Oğuzhan Özyakup, Fenerbahçe derbisinin ardından A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Oğuzhan Özyakup, Fenerbahçe derbisinin ardından A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Oğuzhan Özyakup'un öne çıkan açıklamaları şu şekilde:

"Tabii maçın başından kırmızı karta kadar en üstün bizdik. Bunu herkes gördü, baskın oynadık. Basit verilmiş bir kırmızı kart diyeceğim, sadece top oynamaya gelmediler mi diyeceğim, bunu herkes gördü. Sonuçta ligde hala lider biziz, Cuma günü de Karabük maçı var. Keşke Fenerbahçe sadece futbol için gelseydi. 10 kişi kalmamıza rağmen pozisyonlara girdik. Bu maçı unutup, Karabük maçına hazırlanmalıyız. Bu maça takılmamak gerekiyor. Geçen sene de Konyaspor maçında aynı şeyleri yaşadık. Elimizden ne geliyorsa, sahada yaptık. Ben devrede içeri erken girmiştim, o yüzden olayları göremedim. Söylenecek çok şey var da ben konuşmayayım. Alper'le sahada bir şeyler olmuş olabilir ama başka oyuncularla geçmişten dahah iyi ilişkilerim vardı, bu maça kadar. Herkes kendini bugün belli etti."