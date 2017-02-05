ERKEN FİNALDE FENERBAHÇE GÜLDÜ

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'i deplasmanda Robin van Persie'nin golüyle 1-0 yenen Fenerbahçe, adını çeyrek finale yazdırdı. Kupaya veda eden siyah-beyazlı ekip, Vodafone Arena'daki ilk yenilgisini yaşadı.

Vodafone Arena'da oynanan dev mücadelenin ilk yarısı büyük gerilime sahne oldu. 41. dakikada Van Persie ile Tosic arasında yaşanan gerginliğin ardından saha karıştı. Topsuz alanda Van Persie'nin Tosic'e yaptığı hareketin ardından Sırp oyuncu, Hollandalı futbolcunun yanına giderek kafasıyla ittirdi. Yaşananlar sonrasında hakem Ali Palabıyık, Tosic'i kırmızı kartla cezalandırdı ve Beşiktaş 10 kişi kaldı.

Palabıyık, Van Persie'ye ise sarı kart gösterdi. Beşiktaşlı futbolcular ilk pozisyonda Van Persie'nin Tosic'e vurduğu gerekçesiyle hakeme yoğun itirazda bulundu. Kırmızı kart sonrası Van Persie'nin üzerine yürüyen Tosic, arkadaşları tarafından zorlukla saha dışına çıkarıldı.

Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Fenerbahçe, ikinci yarıda bir kişi fazla oynamanın avantajını rakip sahada daha çok gözükerek gösterdi. Maçın 72. dakikasında Robin van Persie'nin golüyle galibiyete uzanan sarı-lacivertliler, hem rakibine Vodafone Arena'da da ilk yenilgisini tattırdı hem de Türkiye Kupası'nda çeyrek finale adını yazdıran taraf oldu.

Fenerbahçe 34 yıl sonra Beşiktaş'ı kupada yendi

Türkiye Kupası'nda 34 yıldır Beşiktaş'ı yenemeyen Fenerbahçe, bu kötüyü seriyi de sonlandı.

Kartal daha önce kupada 19 kez karşılaştığı sarı lacivertlilere, en son 1983’te çeyrek finalde elenmişti. Beşiktaş, 1983-2009 yılları arasındaki 14 kupa maçında 10 galibiyet, 4 beraberlik aldı. En son 13 Mayıs 2009'da iki ekip arasında oynanan finali Beşiktaş, 4-2 kazanarak, kupanın sahibi olmuştu. .

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

27. dakikada Cenk Tosun'un pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Talisca'nın şutunda top Kjaer'e çarparak kornere çıktı.

30. dakikada Gökhan Gönül'ün ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak Volkan Demirel'de kaldı.

35. dakikada Beşiktaş maçtaki en net gol pozisyonunu yakaladı. Quaresma'nın sağdan içeri ortaladığı topla altı pasta buluşan Talisca'nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

38. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Adriano'nun soldan ortaladığı topa Oğuzhan uzak mesafeden kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

39. dakikada siyah-beyazlılar Talisca ile bir kez daha şansını denedi. Brezilyalı oyuncunun uzak mesafeden çektiği şutta Volkan Demirel direk dibine uzanarak topu kornere çeldi.

40. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Talisca'nın röveşatasında Volkan Demirel gole izin vermedi.

41. dakikada Van Persie ile Tosic arasında yaşanan gerginliğin ardından saha karıştı. Topsuz alanda Van Persie'nin Tosic'e yaptığı hareketin ardından Sırp oyuncu, Hollandalı futbolcunun yanına giderek kafasıyla ittirdi. Yaşananlar sonrasında hakem Ali Palabıyık, Tosic'i kırmızı kartla cezalandırdı ve Beşiktaş 10 kişi kaldı. Palabıyık, Van Persie'ye ise sarı kart gösterdi. Beşiktaşlı futbolcular ilk pozisyonda Van Persie'nin Tosic'e vurduğu gerekçesiyle hakeme yoğun itirazda bulundu.

Derbinin ilk yarısı golsüz sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI...

49. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Lens'in pasında ceza sahası içinde Atiba'ya çarpan topa Sow röveşatayla vurdu ancak meşin yuvarlak direğin yanına çarpıp yeniden oyun alanına döndü.

68. dakikada Van Persie'nin ceza sahası önünden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

GOL: 72. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Sağdan Lens'in arka direğe ortaladığı topu Van Persie filelere gönderdi: 0-1

79. dakikada Quaresma sol tarafta Şener Özbayraklı'dan sıyrılarak kaleye vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

84. dakikada Lens, Adriano'dan sıyrılarak ceza sahası dışından sert vurdu, top Fabricio'dan sekti.

86. dakikada hızlı hücuma çıkan Fenerbahçe ikinci gole çok yaklaştı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ozan Tufan'ın vuruşunda top yandan dışarı gitti.

Fenerbahçe, derbiyi 1-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 1

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Serkan Olguncan

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (Dk. 86 Tolgay Arslan), Quaresma, Talisca (Dk. 51 Mitrovic), Babel, Cenk Tosun

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Alper Potuk (Dk. 74 Ozan Tufan), Lens, Sow, Van Persie (Dk. 88 Chahechouhe)

Gol: Dk. 72 Van Persie (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 41 Tosic (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 43 Van Persie, Dk. 45+1 Şener Özbayraklı, Dk. 90+1 Ozan Tufan, Dk. 90+3 Lens (Fenerbahçe), Dk. 67 Marcelo, Dk. 90+2 Adriano, Dk 90+3 Aras Özbiliz (yedek kulübesinde) (Beşiktaş)