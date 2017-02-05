TAŞDEMİR: "OLUMLU FUTBOLA DEVAM EDİYORUZ"

Ankaragücü’nün İnegölspor karşısında aldığı 3-0’lık galibiyetin ardından Sarı-Lacivertli ekibin Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ve maçtaki ilk golü atan Emre Kara, açıklamalarda bulundu.

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Ankaragücü’nün İnegölspor karşısında aldığı 3-0’lık galibiyetin ardından Sarı-Lacivertli ekibin Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ve maçtaki ilk golü atan Emre Kara, açıklamalarda bulundu.

Taşdemir: “Olumlu bir futbol”

İyi oynarken 3 puanı aldıklarını belirten Teknik Direktör İsmet Taşdemir: "Hafta hafta gidiyoruz, iki tane berabere kaldığımız maçlar dahil olmak üzere içeride dışarıda olumlu futbol oynuyoruz. Takımımdan çok memnunum, iyi futbol oynuyoruz. Bazen bu oyunu sonuca yansıtamadığımız maçlar oluyor ama bunlar futbolun doğasında var. Kendi ekibim, futbolcularım, camiam ve taraftarlarım ile gurur duyuyorum" dedi.

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Emre Kara: “Büyük bir camiaya geldim”

Karşılaşmayı 1-0’a getiren golü atan başarılı oyuncu Emre Kara: "Kırklareli maçında sahaya çıktığım ilk dakika çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındaydım. İlk maçımda istediklerimi sahaya yansıtamadım, adapte olamamıştım. Karşıyaka maçında kendimdeki o özgüveni buldum. Allah nasip etti ve bu hafta da golümü attım. Golü ve galibiyeti büyük Ankaragücü camiasına armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sporanki.com