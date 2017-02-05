MEHMET YİĞİNER: "BU BAKAN İLE ANKARAGÜCÜ'NE YARDIM YOK!"

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, 3-0 kazanılan İnegölspor maçı sonrasında Klasspor’a gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, 3-0 kazanılan İnegölspor maçı sonrasında Klasspor’a gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

3 puanı Ankaragücü camisına hediye ettiklerini belirten Yiğiner, “İyi bir mücadelenin olduğu bu maçtan, güzel skorla sahadan ayrıldık. Bugün bütün oyuncularımız çok iyi mücadele etti ancak kaleci transferinde ne kadar isabetli bir hamle yaptığımızı bugün tekrar anladık. Bunu da sahadaki herkes gördü. Bugün futbol oynamaya müsait bir hava ve zemin vardı, bunun karşılığında da 3 puanı aldık. Türkiye’nin ve özellikle Ankara'nın bu birlik ve beraberlik sonucunda ortaya çıkan sevince ihtiyacı vardı, biz bunu başardık. Futbolcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum. Bu yolun sonu şampiyonluk olacak İnşallah. Biz şampiyon olmak için elimizde gelen gayreti gösteriyoruz. Taraftarlarımız stadı doldurarak bize büyük bir güç kattı. Allah onlardan razı olsun. Bu şehir uyanıyor. İnşallah bu sene, o sene olacak. Ankara’ya o şampiyonluğu getireceğiz.” dedi.

“Gümüşhanespor karşısında düğümü çözeceğiz”

Haftaya deplasmanda oynanacak Gümüşhanespor maçının düğüm karşılaşması olduğunun bilicinde olduklarını belirten Yiğiner, “Gümüşhane deplasmanında, İnegöl karşısındaki futbol sergilenirse galibiyet konusunda bir tereddüt duymayız. Bu mücadele, Gümüşhane’den puan veya puanlarla dönmemizi sağlayacaktır. Bugünden sonra bütün maçlarımız zor olacak. Hiçbir maçı da kolay olarak görmüyoruz. Gümüşhane’nin düğüm noktası olduğunun bilincindeyiz, oradan 3 puanla dönersek şampiyonluk yolumuz daha çok açılmış olacak. “ diye konuştuk.

Devre arasında yapılan transferlerden çok iyi verim aldıklarını belirten Yiğiner, sözlerini şöyle devam ettirdi:

“Devre arasında transfer yasağını kaldırdıktan sonra arayışlar içerisine girdik. Önceden belirlediğimiz birkaç ismi, kulüpleri ile sözleşmeleri devam ettiği için almakta zorluk çektik ve mutlu sona ulaşamadık. Buna yapacak bir şey yok. Onun haricinde istediğimiz futbolcuları aldık. Bu isimler de takıma çok iyi kattı sağladı. Bu konuda mutluyuz"

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“Bize neden yardım verilmiyor?”

Süper Lig'de ve alt ligde mücadele eden birçok takıma bazı kişiler tarafından yardım sağlanırken Ankaragücü’ne bir türlü bu tip desteklerin verilmediğini vurgulayan Yiğiner, “Kayserispor’a ciddi bir yardım geldi. Yaklaşık 35 milyon liralık bir yardım aldılar. Aynı şekilde Samsunspor’a da yardım geldi. Biz de Ankaragücü olarak destek bekliyoruz. Bu borç bize, rahmetli babamızdan da kalmadı! Mesela 2 futbolcu daha alacaktık ama son anda gelen transfer yasağına takıldık. Sedat Bayrak’ın alacağı yüzünden yasağı açamadık. Eğer bu şehirde, siyaset yapılıyorsa yüzbinlerce taraftarı olan bu camianın istekleri göz ardı edilmemelidir. Özellikle sosyal medyadan, 10 milyon lira yardım aldığımız söylendi. Böyle bir durum söz konusu değil. Keşke olsa ama olmadı. Kim yardım ettiğini söylüyorsa da açıklasın ve görelim. Böyle bir durum yok ama beklentimiz tabiki desteğin olmasıdır.” şeklinde konuştu.

“Böyle bir bakanın olduğu yerde, biz Ankaragücü’ne nasıl yardım alacağız!”

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile yapılan görüşmelerden sonuç alamadıklarını kaydeden Yiğiner, “Ligin sonuna geldik, halen daha MKE ile sponsorluk anlaşmasını yapamadık. Önceki yıllar 750 bin lira alıyorduk, bunu 2-3 milyon liraya çıkaralım diye mücadele ettik fakat Milli Savunma Bakanını aşamadık! Sayın Bakan, “bu yetim parasıdır, bunu size yedirmem, bunda kul hakkı var” dedi. Bu cevaba karşılık ben de kendisine, “ Gençlik ve Spor Bakanlığını o halde kapatalım, insanlar spor yapmasın ve kahve köşelerinde dolaşsın” dedim. Böyle bir bakanın olduğu yerde, biz Ankaragücü’ne nasıl yardım alacağız. Özellikle yaz aylarında, 1500-2000 gence spor yapma imkanı tanıyoruz. Devletin yapacağı hamleyi biz yapıyoruz ama özellikle Bakan Fikri Işık’ın açıklamaları işi zora sokuyor. Yetim parası deyip Ankaragücü’ne destek vermiyorlar ise bu iş bitmiştir. Boşuna siyaset yapmasınlar, artık bunu da net söylüyorum. Sezon başında birkaç kez bu istediğimizi söyledik ama yardım konusunda bir adım bile atılmadı. Birisi de şöyle söyledi; Bakan Fikri Işık, Gümüşhanelidir. Gümüşhanespor ile aynı ligde mücadele ettiğimiz için bize yardım etmiyormuş!. Artık taktiri kamuoyuna ve taraftarlarımıza bırakıyorum. Artık yapacağımız bir şey yok. Bu durum karşısında taraftarlarımız, bunlara ister oy verir, isterse de oy vermez. Kendilerine kalmış bir durum.” dedi.

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MKE Genel Müdürü, ‘Tandoğan’dan çıkın’ dedi

Tandoğan Tesislerinin belli bir bölümünün yıkılacağını ama henüz böyle bir çalışmanın olmadığını bildiren Yiğiner’in ifadeleri şu şekilde:

“Tandoğan Tesisleri konusunda gelişmeleri takip ediyoruz. MKE Genel Müdürü, “buradan çıkın, Tandoğan’a kepçeyi vuracağız” dedi, biz de “Sponsor anlaşmasıyla bize yardımda bulunun, bu durumu düzeltelim” dedik. O da, “Ocak’ın 1’inde buradan çıkmazsanız kepçeyle geliriz” dedi. Buradayız, henüz kepçe filan gelmedi. Bekliyoruz. “