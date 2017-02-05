Kartalspor 1 - Cizrespor 0
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KARTALSPOR 1 - CİZRESPOR 0

Kartalspor 1 - Cizrespor 0

TFF 3. Lig 1. Grup 23. haftasında Kartalspor ile Cizrespor Kartal İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kartalspor 1-0 kazandı.

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Kartalspor 1 - Cizrespor 0

TFF 3. Lig 1. Grup 23. haftasında Kartalspor ile Cizrespor Kartal İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kartalspor 1-0 kazandı.

Kartalspor: Osman Şimşek, Ozan Solak, Mehmet Sait Ulucan, Emrah Taysı, Recep Burak Yılmaz, Yasin Şahan (81' Safa Serbest), Zafer Çuvalcı, Tulga Balcı, Mustafa Şeker, Baran Basut (42' Görkem Güven), Muhammet Ocak

Teknik Direktör: Önder Deniz Kolgu

Cizrespor: Onur Nazmi Terzioğlu, Arda Demiral, Süleyman Altuntaş, Gülhan Özdemir (46' Vedat Aydın), Emrah Günaydın, İsmail Baydil (77' Umut Can Bahalı), Doğukan Genç, Ömer Çoban, Ali Karaağaç, Onur Berber, Yusuf Duman (46' Hüseyin Ateş)

Teknik Direktör: Fethi Çokkeser

Hakem: Özer Özden, Mustafa Çavuş, Kadir Kantekin, Alper Akarsu

Gol: DK 45: Recep Burak Yılmaz (Kartalspor)

Sarı Kartlar: DK 8: Ömer Çoban (Cizrespor), DK 9: Recep Burak Yılmaz (Kartalspor), DK 20: Mustafa Şeker (Kartalspor), DK 45: Onur Berber (Cizrespor), DK 45: Emrah Taysı (Kartalspor), DK 54: Arda Demiral (Cizrespor), DK 58: Yasin Şahan (Kartalspor), DK 68: Muhammet Ocak (Kartalspor)

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