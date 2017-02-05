SANCAKTEPE BEL. 2 - BEYLERBEYİSPOR 1

Sancaktepe Bel. 2 - Beylerbeyispor 1
TFF 3. Lig 1. Grup 23. haftasında Sancaktepe Bel. ile Beylerbeyispor Sancaktepe Belediyesi Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sancaktepe Bel. 2-1 kazandı.
Sancaktepe Bel.: Mehmet Doğan, Gökhan Çetinus, Bahadır Erol, Samet Akaydın, Caner Solmaz, Umut Koçin, Süleyman Olgun, Alaattin Hamza Ok, İrfan Akgün, Anıl Gir (63' Ersin Aslantoğ), İlker Avşar (80' Erdinç Kedikli)
Teknik Direktör: Hikmet Sevim
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Beylerbeyispor: Alptekin Teytey, Kaan Dorak, Onur Uğlu, Emre Özer, Çetin Turan, Çağdaş Topal (23' Güray Gazioğlu), Gökhan Günaydın, Osman Mertoğlu, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Fatih Sercan Ekinci, Hayri Mert Yomralıoğlu (61' Çağrı Yasan)
Teknik Direktör: Kenan Gönen
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Hakem: Cihan Ataş, Tuncay Çalıkoğlu, Okan Akbal, Burak Hümmet
Goller: DK 28: İrfan Akgün (Sancaktepe Bel.), DK 45: Kaan Dorak (Beylerbeyispor), DK 73: İlker Avşar (Sancaktepe Bel.)
Sarı Kartlar: DK 34: Samet Akaydın (Sancaktepe Bel.), DK 44: Alaattin Hamza Ok (Sancaktepe Bel.), DK 65: Süleyman Olgun (Sancaktepe Bel.), DK 82: Onur Uğlu (Beylerbeyispor), DK 90: Gökhan Çetinus (Sancaktepe Bel.), DK 90: Selim Kayacı (Sancaktepe Bel.)
Kırmızı Kart: DK 76: Samet Akaydın (Sancaktepe Bel.)
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