MENEMEN BEL. 1 - NİĞDE BELEDİYESPOR 1

Menemen Bel. 1 - Niğde Belediyespor 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. haftasında Menemen Bel. ile Niğde Belediyespor Menemen Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Menemen Bel.: Amir Güren, Hikmet Balioğlu, Murat Erdemir (87' Serkan Çalık), Veli Çetin, Mehmet Dingil (90' Tayfun Aydoğan), Erman Kılıç, Mustafa Şen, Yasin Güreler, Jiyan Yavuz, Haluk Türkeri, Mert Hakan Yandaş (75' Abdullah Topkara)
Teknik Direktör: Suat Kaya
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Niğde Belediyespor: Muzaffer Sarıibrahim, Mustafa Özgen, Taner Yılmaz, Hakan Çevik, İlyas Akan, Semih Kahraman, Ardahan Gündoğdu, Gökhan Özer, Uğur Ayhan (66' Mustafa Cevret), Emin Yalın (66' Alper Hamdi Bayraktar), İbrahim Alan
Teknik Direktör: Eser Kardeşler
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Murat Özcan, Oktay Önge, Ahmet Ayaz, Hasan Ertuğan
Goller: DK 5: İbrahim Alan (Niğde Belediyespor), DK 56: Haluk Türkeri (Menemen Bel.)
Sarı Kartlar: DK 1: Veli Çetin (Menemen Bel.), DK 4: Jiyan Yavuz (Menemen Bel.), DK 45: Ardahan Gündoğdu (Niğde Belediyespor), DK 45: Hakan Çevik (Niğde Belediyespor), DK 45: İbrahim Alan (Niğde Belediyespor), DK 59: Mustafa Özgen (Niğde Belediyespor), DK 90: Yasin Güreler (Menemen Bel.)
Kırmızı Kart: DK 21: İlyas Akan (Niğde Belediyespor)
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