KIZILCABÖLÜKSPOR 1 - GÖLCÜKSPOR 0

Kızılcabölükspor 1 - Gölcükspor 0
TFF 3. Lig 1. Grup 23. haftasında Kızılcabölükspor ile Gölcükspor Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kızılcabölükspor 1-0 kazandı.
Kızılcabölükspor: Bahadır Kaya, Ramazan Erarslan, Kerim Bölük, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Semih Ceylan, Ali Helvacı (80' Muhittin Tekin), Hüseyin İriç (68' Fevzi Can Bozkuş), Mustafa Altun (54' Taygun Vurgun), Özer Ercili, Fatih Arat, Emir Can Sayar
Teknik Direktör: Hasan Şermet
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Gölcükspor: İlyas Türengül, Aydın Taşkın, Fatih Sandallı (88' Bahattin Saral), Mehmet Sayan, Bilal Şeflek, Cenk Cengiz, Onur Özcan, Cemal Doğu, Berke Bıyık, Yunus Özdemir (83' Adem Hakan Denizer), Ömer Çetinbaş (78' Ahmet Özer)
Teknik Direktör: Ömer Kalebayır
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Hakem: Harun Toplar, Kasım Oyarçin, Hasan Erdoğan, Adem Karakaya
Gol: DK 83: Emir Can Sayar (Kızılcabölükspor)
Sarı Kartlar: DK 14: Semih Ceylan (Kızılcabölükspor), DK 23: Fatih Sandallı (Gölcükspor), DK 71: Bilal Şeflek (Gölcükspor), DK 75: Taygun Vurgun (Kızılcabölükspor), DK 76: Ramazan Erarslan (Kızılcabölükspor), DK 76: Berke Bıyık (Gölcükspor), DK 90: Onur Özcan (Gölcükspor), DK 90: Fevzi Can Bozkuş (Kızılcabölükspor)
Kırmızı Kart: DK 90: Ramazan Erarslan (Kızılcabölükspor)
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