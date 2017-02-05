Sakaryaspor 1 - Afjet Afyonspor 2
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SAKARYASPOR 1 - AFJET AFYONSPOR 2

Sakaryaspor 1 - Afjet Afyonspor 2

TFF 3. Lig 3. Grup 21. haftasında Sakaryaspor ile Afjet Afyonspor Sakarya Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Afjet Afyonspor 2-1 kazandı.

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Sakaryaspor 1 - Afjet Afyonspor 2

TFF 3. Lig 3. Grup 21. haftasında Sakaryaspor ile Afjet Afyonspor Sakarya Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Afjet Afyonspor 2-1 kazandı.

Sakaryaspor: Hüseyin Bilge (57' Bora Sevim), Zafer Aydoğdu, Fikret Topaloğlu, Ahmet Aktaş, Burak Bekaroğlu, Ceyhun Yelkenci (70' Mümin Aysever), Erçağ Evirgen, Fatih Özçelik, Murat Hacıoğlu (46' Serdar Ümit Deniz), Coşkun Yılmaz, Hüseyin Altuğ Taş

Teknik Direktör:

Afjet Afyonspor : Murat Demir, Nazmi Candoğan, İsmet Benli, Murathan Buruş (88' Aykut Uluç), Ömer Yanık, Yasin Yener (90' Uğurcan Arslantürk), Ömer Çelik, Oltan Karakullukçu, Uğur Durmuş (80' Türker Toptaş), Mehmet Feyzi Yıldırım, Ali Kılıç

Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir

Hakem: Kadir Sağlam, Çağlar Mehmet Uludağ, Boran Turhan, Mehmet Özöztürk

Goller: DK 31: Hüseyin Altuğ Taş (Sakaryaspor), DK 40: Yasin Yener (Afjet Afyonspor ), DK 90: Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor )

Sarı Kartlar: DK 4: Ceyhun Yelkenci (Sakaryaspor), DK 16: Coşkun Yılmaz (Sakaryaspor), DK 40: Ahmet Aktaş (Sakaryaspor), DK 65: Murathan Buruş (Afjet Afyonspor ), DK 70: Uğur Durmuş (Afjet Afyonspor ), DK 90: Serdar Ümit Deniz (Sakaryaspor), DK 90: Zafer Aydoğdu (Sakaryaspor)

Kırmızı Kartlar: DK 53: Ahmet Aktaş (Sakaryaspor), DK 82: Uğur Durmuş (Afjet Afyonspor ), DK 85: Coşkun Yılmaz (Sakaryaspor)

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