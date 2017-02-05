Hacettepe, Zonguldak'tan 1 puanla döndü

Z. Kömürspor 0 - Hacettepe Spor 0
TFF 2. Lig Beyaz Grup 21. haftasında Z. Kömürspor ile Hacettepe Spor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Z. Kömürspor: Osman Kurtuldu, Selçuk Vural, Okan Duran, Erdinç Pekgöz, Ercan Çoşkun, Sefa Aksoy (75' Hüseyin Yılmaz), Mert Caymaz, Turan Yılmaz (80' Furkan Aydın), Batuhan Otyıldız (67' Sinan Uzun), Onur Eriş, Okan Eken
Teknik Direktör: Şenol Demir
Haberleri İstatistikleri
Hacettepe Spor: Yasin Davuş, Berat Aydoğdu, Fethi Özer, Rahmi Can Karadaş, Yıldırım Mert Çetin, Orhan Evci, Taylan Antalyalı, Mahmut Bilir, Onur Uslucan (68' Ömer Akyörük), Hüseyin Çolak (46' Serdarcan Eralp), Noyan Öz (83' Kadir Arı)
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yiğit Arslan, Uğur Önay, İsmail Uğur Göçmen, Mustafa Han
Sarı Kartlar: DK 35: Fethi Özer (Hacettepe Spor), DK 51: Okan Duran (Z. Kömürspor), DK 59: Berat Aydoğdu (Hacettepe Spor), DK 76: Yasin Davuş (Hacettepe Spor)
Kırmızı Kart: DK 42: Fethi Özer (Hacettepe Spor)
Fikstürü - Puan Durumu