Nazilli Belediyespor 2 - A. Selçukspor 0
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NAZİLLİ BELEDİYESPOR 2 - A. SELÇUKSPOR 0

Nazilli Belediyespor 2 - A. Selçukspor 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 21. haftasında Nazilli Belediyespor ile A. Selçukspor Nazilli İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Nazilli Belediyespor 2-0 kazandı.

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Nazilli Belediyespor 2 - A. Selçukspor 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 21. haftasında Nazilli Belediyespor ile A. Selçukspor Nazilli İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Nazilli Belediyespor 2-0 kazandı.

Nazilli Belediyespor: Ersin Aydın, Sabri Turgut, Mehmet Ersavaş, Ramazan Işık, Hüseyin Bülbül, Zafer Özden (67' Semih Ergül), Hakan Duran, Fatih Üge (85' Mert Çakar), Ali Akburç (77' Mert Çapar), Berkay Öztuvan, Furkan Yaman

Teknik Direktör: Ahmet Kazım Ertem

A. Selçukspor: Emre Selen, Gökhan Öztürk (77' Süleyman Türkeş), Ahmet Önay, Maksut Taşkıran, Arif Demir, Ali Kuleli (60' Serkan Kurtuluş), Muhammet Yürükuslu, Ali Dere, Burak Saban, Ahmet Karaman (54' Oğuz Gürbulak), Eren Açıkgöz

Teknik Direktör: Cenk Özcan

Hakem: Gürel Uzuner, Aydın Karsavuran, Anıl Usta, Bilal Emektar

Goller: DK 46: Sabri Turgut (Nazilli Belediyespor), DK 90: Furkan Yaman (Nazilli Belediyespor)

Sarı Kartlar: DK 13: Sabri Turgut (Nazilli Belediyespor), DK 14: Hakan Duran (Nazilli Belediyespor), DK 45: Zafer Özden (Nazilli Belediyespor), DK 56: Gökhan Öztürk (A. Selçukspor), DK 69: Maksut Taşkıran (A. Selçukspor), DK 82: Hüseyin Bülbül (Nazilli Belediyespor), DK 89: Burak Saban (A. Selçukspor)

Kırmızı Kart: DK 90: Sabri Turgut (Nazilli Belediyespor)

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