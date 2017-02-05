Fethiyespor 1 - Kocaeli Birlik Spor 2
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FETHİYESPOR 1 - KOCAELİ BİRLİK SPOR 2

Fethiyespor 1 - Kocaeli Birlik Spor 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup 21. haftasında Fethiyespor ile Kocaeli Birlik Spor Fethiye İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kocaeli Birlik Spor 2-1 kazandı.

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Fethiyespor 1 - Kocaeli Birlik Spor 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup 21. haftasında Fethiyespor ile Kocaeli Birlik Spor Fethiye İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kocaeli Birlik Spor 2-1 kazandı.

Fethiyespor: Kubilay Anteplioğlu, Bayram Çetin, Selçuk Çalışır, Mert Er Estik, Fatih Kuruçuk, Bekir Ozan Has, Eray Açıkgöz, Aytaç Deniz, Hüseyin Atalay (81' Oktay Pop), Hüseyin Cihan Avcu (46' Nurettin Çağlar), Emir Gökçe (76' Cemre Atmaca)

Teknik Direktör: Mehmet Akif Başaran

Kocaeli Birlik Spor: Fatih Öztürk, Uğur Daşdemir, Emre Balak, Turgay Gölbaşı, Burak Keskin (49' Erdi Öner), Alp Ergin, Kürşat Aydın, Gökhan Meral, Uğur Işıkal (83' Mutlu İlengöz), Onur Garip, Mehmet Gürkan Öztürk (72' Ali Kemal Yükseker)

Teknik Direktör:

Hakem: Levent Balcı, Mehmet Özkan, Uğur Erdoğan, Can Savaşan

Goller: DK 38: Onur Garip (Kocaeli Birlik Spor), DK 56: Aytaç Deniz (Fethiyespor), DK 90: Ali Kemal Yükseker (Kocaeli Birlik Spor)

Sarı Kartlar: DK 21: Turgay Gölbaşı (Kocaeli Birlik Spor), DK 43: Gökhan Meral (Kocaeli Birlik Spor), DK 52: Selçuk Çalışır (Fethiyespor), DK 54: Bekir Ozan Has (Fethiyespor), DK 57: Aytaç Deniz (Fethiyespor), DK 67: Mehmet Gürkan Öztürk (Kocaeli Birlik Spor)

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