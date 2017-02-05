KARACABEY BİRLİK 4 - MANAVGATSPOR 0

Karacabey Birlik 4 - Manavgatspor 0
TFF 3. Lig 1. Grup 23. haftasında Karacabey Birlik ile Manavgatspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Karacabey Birlik 4-0 kazandı.
Karacabey Birlik : Ramazan Haklı, Erhan Gözetlik, Süleyman Baykuş, Çağrı Gülcü, Muhammet Serdar Yazıcı, Hurşut Meriç (90' Osman Alptekin), Ali Serin, Yusuf Efil, Deniz Keskin, Alim Harlak (85' Nurullah Dağaşan), Samet Taş (73' Alp Ertunga Çakıroğlu)
Teknik Direktör: Mehmet Erdal Alpaslan
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Manavgatspor: İsmail Çetin, Anıl Yıldırım, Hakkı Helvacı, Fikret Sevilgen (48' Halil Sağdaş), Burak Özcan, Emre Toptan, Şerif Doğan, Ahmet Sarı, Kemal Bolat (85' Ferhat Gerger), Hüseyin Onur Kaçar (72' Burak Arslan), Enver Ekinci
Teknik Direktör: Kamil Atalay
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Hakem: Davut Dakul Çelik, Oğuz Akyüz, Murat Tuğberk Curbay, Alper Öncüer
Goller: DK 45: Alim Harlak (Karacabey Birlik ), DK 71: Ali Serin (Karacabey Birlik ), DK 90: Ali Serin (Karacabey Birlik ), DK 90: Süleyman Baykuş (Karacabey Birlik )
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