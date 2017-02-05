KASTAMONUSPOR 1966 2 - AYDINSPOR 1923 1

Kastamonuspor 1966 2 - Aydınspor 1923 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. haftasında Kastamonuspor 1966 ile Aydınspor 1923 Kastamonu Gazi Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kastamonuspor 1966 2-1 kazandı.
Kastamonuspor 1966: Oğuzhan Bahadır, İbrahim Kaş (46' Kerem Şeras), Alaaddin Okumuş, Batuhan İşçiler, Faruk Öcal, Erkan Sekman, Mehmet Çakır, Salih Sefercik, Ufuk Özbek (56' Yaşar Çetin), Hasan Ayaroğlu (80' Arda Havar), İskender Alın
Teknik Direktör: Ziyaeddin Doğan
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Aydınspor 1923: Evren Özyiğit, İsmail Hacıhafızoğlu, Erdi Bakırcı, Serkan Özdemir, Reşo Akın, Şamil Ünal (88' Burak Can Balcı), Nezir Özer, Gürcan Gözüm, Oğuzhan Kayar, Mustafa Tahir Babaoğlu, Berat Ali Genç
Teknik Direktör: Necat Gürpınar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yakup Bakır, Özgür Fatih Kalaycı, Ahmet Ulu, Semih Güner
Goller: DK 62: Hasan Ayaroğlu (Kastamonuspor 1966), DK 67: Berat Ali Genç (Aydınspor 1923), DK 73: İskender Alın (Kastamonuspor 1966)
Sarı Kartlar: DK 33: Batuhan İşçiler (Kastamonuspor 1966), DK 52: Alaaddin Okumuş (Kastamonuspor 1966), DK 75: Şamil Ünal (Aydınspor 1923), DK 86: Kerem Şeras (Kastamonuspor 1966), DK 90: Arda Havar (Kastamonuspor 1966)
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